Индийской группе запретили выступать на ЧМ-2022 в Катаре

26 ноября, 22:53
Организаторы чемпионата мира-2022 запретили выступать индийской группе Bangra, развлекающей фанатов около стадиона «Лусаил».
«Мы просто хотели дать фантам приятно провести время, чтобы они потанцевали под наши барабаны. Нас пригласили сюда любители футбола, чтобы развлечься. Поэтому мы не понимаем, почему они заставили нас остановиться», — приводит Daily Mail слова одного из участников группы.
«Район становился слишком многолюдным. Мы должны продолжать перемещать людей на стадион. Может быть, мы позволим им играть позже, когда на стадионе будет меньше людей», — заявил представитель организаторов турнира.
В субботу, 26 ноября, выступление индийской группы собрало сотни болельщиков футбола около стадиона «Лусаил». Однако двое организаторов с эмблемами ФИФА преостановили развлекательное мероприятие, после чего группа и болельщики покинули площадь.
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Основные источники исследования