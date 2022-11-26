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26 ноября, 22:53

Индийской группе запретили выступать на ЧМ-2022 в Катаре

Алина Савинова
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Организаторы чемпионата мира-2022 запретили выступать индийской группе Bangra, развлекающей фанатов около стадиона «Лусаил».

«Мы просто хотели дать фантам приятно провести время, чтобы они потанцевали под наши барабаны. Нас пригласили сюда любители футбола, чтобы развлечься. Поэтому мы не понимаем, почему они заставили нас остановиться», — приводит Daily Mail слова одного из участников группы.

«Район становился слишком многолюдным. Мы должны продолжать перемещать людей на стадион. Может быть, мы позволим им играть позже, когда на стадионе будет меньше людей», — заявил представитель организаторов турнира.

В субботу, 26 ноября, выступление индийской группы собрало сотни болельщиков футбола около стадиона «Лусаил». Однако двое организаторов с эмблемами ФИФА преостановили развлекательное мероприятие, после чего группа и болельщики покинули площадь.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-11472451/FIFAs-fun-police-strike-step-silence-Indian-band-Qatar-World-Cup.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Кубок России
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П1

28%

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22%

2.48
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Испания
Германия

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26%

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23%

1.73

П2

16%

3.00
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Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

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Чемпионат мира по футболу
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