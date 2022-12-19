Агент Барбоза: «Этот финал чемпионата мира останется в истории как один из лучших за все время!»

Барбоза прокомментировал победу сборной Аргентины над Францией в финале ЧМ в Катаре

Известный агент Паулу Барбоза прокомментировал «СЭ» победу сборной Аргентины в финале ЧМ в Катаре над Францией (3:3, по пенальти — 4:2).

«За 10 минут до окончания матча все изменилось, Франция забила. И с этого момента начался потрясающий матч, где обе команды могли забрать чемпионство. Этот финал останется в истории как один из лучших за все время», — сказал Барбоза «СЭ».

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала ЧМ в 1978 и 1986 годах.