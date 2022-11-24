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24 ноября, 17:33

Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от ЧМ-2022 в Катаре

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Главный фаворит чемпионата мира — Франция! Французы даже вторым составом были бы в числе претендентов. Я бы присмотрелся ещё к Португалии и Англии.

Открытием станет Голландия. Ну то есть Нидерланды. Они даже Промеса не взяли — и без него грозятся справиться! Давно они нигде не сверкали. В Катаре могут.

Кто мой любимый футболист, который примет участие в ЧМ? Любимый футболист — Неймар. В сборной Бразилии он играет не так, как в клубе. В сборной он играет как человек, который любит футбол. В «ПСЖ» он работает. А бьют его и там, и там», — сказал Губерниев Vprognoze.ru.

22-й чемпионат мира по футболу ФИФА проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Источник: https://vprognoze.ru/news/bookmakers/10455146-guberniev-nazval-favorita-chempionata-mira-v-katare-i-svoego-lyubimogo-futbolista.html
Чемпионат мира по футболу
Дмитрий Губерниев
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