Канада — Марокко: защитник сборной Марокко забил гол в свои ворота

Защитник сборной Марокко Найеф Агерд забил гол в свои ворота в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 против Канады (2:1, первый тайм).

Ранее у марокканцев отличились Хаким Зиеш и Эн-Несери.

В случае победы марокканцы выходят в плей-офф ЧМ-2022. Канадцы уже потеряли шансы на выход в следующую стадию.