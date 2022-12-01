Канада — Марокко: Зиеш открыл счет на 4-й минуте матча

Полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш открыл счет в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 против Канады (1:0, первый тайм).

Серьезную ошибку допустил голкипер сборной Канады Милан Борян. Он вышел за пределы штрафной и выбил мяч на Зиеша, который воспользовался моментом и отправил мяч в пустые ворота на 4-й минуте.

В случае победы марокканцы выходят в плей-офф ЧМ-2022. Канадцы уже потеряли шансы на выход в следующую стадию.