«Нойер и Киммих должны ударить кулаком по столу». Кураньи — о перспективах сборной Германии на ЧМ-2022

Немецкий футболист Кевин Кураньи поделился мнением о перспективах сборной Германии на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Из результатов самое большое разочарование, конечно, поражение сборной Германии. Не могу сказать, что считал команду Ханси Флика претендентом на золото. Считаю, что по силе она примерно четвертая-шестая сборная в мире. Но при этом Японию обыгрывать обязана.

Уже матч Аргентина — Саудовская Аравия должен был стать предостережением для всех фаворитов — расслабляться нельзя! Однако Германия не услышала этот сигнал. Первый тайм был очень мощным — полное территориальное преимущество, масса моментов... Очень легко все давалось. Но надо ведь забивать! Во второй половине все перевернулось, а Германия к этому оказалась уже не готова.

На мой взгляд, у немецкой сборной слабовата линия обороны. Если команда и пройдет дальше, то за счет весьма мощной полузащиты. Конечно, я желаю этого своим соотечественникам. Там у меня остаются друзья, с которыми постоянно на связи. В первую очередь это Нойер и Зюле, вместе с которыми играл.

Выбрал бы я на месте Флика другой состав? Возможно, справа в обороне у меня бы действовал Керер, в центре — Зюле, а в атаке чуть больше рисковал бы, выпустил бы забивного форварда Фюллькруга из «Вердера».

Думаю, после этого поражения слово должны взять лидеры. Многие говорят об отсутствии Хуммельса. Но есть Нойер, Киммих, другие опытные ребята, которые должны ударить кулаком по столу. Футболисты обязательно должны собраться все вместе и обсудить ситуацию. В оставшихся двух матчах надо выходить с максимальным настроем.

При этом понятно, что будет сложно. Испания оставила очень мощное впечатление в первом туре, разгромив Коста-Рику, — 7:0.