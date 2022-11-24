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24 ноября, 19:19

Локателли досрочно завершил отпуск и приступил к тренировкам «Ювентуса»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли досрочно завершил отпуск и вернулся к тренировкам с туринцами. Главный тренер итальянского клуба Массимилиано Аллегри придоставил игрокам долгий отпуск в связи с перерывом на ЧМ-2022, сообщает

Джанлука ди Марцио.

По данным источника, футболист хочет быть в хорошей форме перед возобновлением сезона-2022/23.

В этом сезоне 24-летний Локателли провел 20 матчей, не отметившись результативными действиями. «Юве» идет на третьем месте в турнирной таблице серии А.

ФК Ювентус
Манон Локателли
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