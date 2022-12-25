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Сегодня, 16:34

Мацуев назвал главное футбольное событие 2022 года

Игроки сборной Аргентины.
Фото AFP
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Народный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в комментарии для «СЭ» назвал главное футбольное событие 2022 года.

«Конечно, финал чемпионата мира, вопросов здесь нет. Сам чемпионат и непосредственно финал, который останется в истории. Драма, закрученность сюжета и счастливая развязка для одного из величайших игроков современности. Этот чемпионат опроверг стереотип о том, что в футболе не всегда бывает все справедливо. Судьба сжалилась над гением, и все-таки он получил этот титул. Я думаю, что по эмоциональности и послевкусию финал чемпионата мира — одно из самых ярких событий за все время, что я смотрю футбол. Спасибо всем, кто был к этому причастен. И Мбаппе большое спасибо за сохранение интриги», — сказал Мацуев корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

В финале ЧМ-2022 в Катаре сборная Аргентины победила Францию (3:3, пенальти — 4:2), 35-летний Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Денис Мацуев
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