Марокко — Хорватия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

В среду, 23 ноября, сборная Марокко сыграет против Хорватии в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Аль-Байт» и начнется в 13.00 по московскому времени.

Это будет первая очная встреча команд в истории.

Сборные играют в группе F вместе с такими сборными, как Бельгия и Канада.

Следить за матчем Марокко — Хорватия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке