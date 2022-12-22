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Сегодня, 21:14

Месси проведет Рождество с Луисом Суаресом в Росарио

Алина Савинова
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси будет праздновать Рождество в компании своей семьи и друзей, среди которых — форвард команды Уругвая Луис Суарес.

Аргентинские СМИ отмечают, что Суарес в сопровождении своей партнерши Софи Бальби и их детей прибыл частным рейсом из Монтевидео в Росарио, родной город Месси.

По информации источников, позже к футболистам должны будут присоединиться многие другие звезды мирового футбола, в частности экс-полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста и бывший нападающий национальной команды Аргентины Серхио Агуэро.

Месси прилетел в свой родной город — Росарио — после празднования парада в Буэнос-Айресе, посвященного победе сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

Лионель Месси
Луис Суарес
Футбол
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