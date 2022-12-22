Каррагер рассказал о том, что его восхищает в Роналду

Экс-защитник сборной Англии Джейми Каррагер высказался о сравнении Криштиану Роналду с Лионелем Месси.

«Я не большой поклонник Роналду, но это не из-за его футбольных способностей. На самом деле я так восхищаюсь им и его силой духа, что просто нахожу это невероятным. Он, наверное, один из самых сильных в моральном плане, потому что на протяжении всей карьеры его сравнивали с Месси, как бы хорош он ни был. Он никогда не мог сидеть сложа руки и говорить: «Я лучший», потому что постоянно слышал: «Ты не так хорош, как Месси». И я не могу не восхищаться этим стремлением», — сказал Каррагер.

Нападающий Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2).

Сборная Португалии, за которую выступает Роналду, вылетела с турнира на стадии 1/4 финала, потерпев поражение от марокканцев (0:1).