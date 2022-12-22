Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 19:59

Каррагер рассказал о том, что его восхищает в Роналду

Алина Савинова
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

Экс-защитник сборной Англии Джейми Каррагер высказался о сравнении Криштиану Роналду с Лионелем Месси.

«Я не большой поклонник Роналду, но это не из-за его футбольных способностей. На самом деле я так восхищаюсь им и его силой духа, что просто нахожу это невероятным. Он, наверное, один из самых сильных в моральном плане, потому что на протяжении всей карьеры его сравнивали с Месси, как бы хорош он ни был. Он никогда не мог сидеть сложа руки и говорить: «Я лучший», потому что постоянно слышал: «Ты не так хорош, как Месси». И я не могу не восхищаться этим стремлением», — сказал Каррагер.

Нападающий Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2).

Сборная Португалии, за которую выступает Роналду, вылетела с турнира на стадии 1/4 финала, потерпев поражение от марокканцев (0:1).

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/carragher-cristiano-ronaldo-lionel-messi-25817030
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Джейми Каррагер
0
Читайте также
«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной
Овечкин пробил за карьеру 165 вратарей. И это не предел
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: разрыв во время ЧМ-2022
Менеджер Роналду встретился с представителями «Аль-Насра», переговоры о переходе футболиста проходят успешно
Роналду выложил первое фото после окончания ЧМ-2022 в Катаре
Сестра Роналду ответила критикам, которые заявляют, что она ничего не добилась бы без брата
Marca: Криштиану Роналду может подписать контракт с «Аль-Насром» в ближайшие часы
Foot Mercato: Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию
Романо заявил, что Роналду пока не согласился на контракт «Аль-Насра» и ждет предложений из Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кухарчук: «Сборная России на ЧМ играли бы не так, как в товарняках»