Мейра назвал финал ЧМ-2022 одним из лучших в истории футбола

Бывший игрок «Зенита» Фернанду Мейра в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Аргентины над Францией в финале чемпионата мира в Катаре (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Это была великолепная битва между Месси и Мбаппе. Один из лучших финалов в истории футбола, который я видел в своей жизни. Просто невероятное зрелище!» — сказал Мейра «СЭ».

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.