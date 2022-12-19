Мейра не считает победу на ЧМ преимуществом Месси над Роналду

Бывший игрок «Зенита» Фернанду Мейра в комментарии для «СЭ» сравнил двух футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду после победы Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

«Даже тот факт, что Месси теперь чемпион мира не говорит о том, что Роналду хуже. Они оба доказали, что заслуживают быть лучшими футболистами в истории», — сказал Мейра «СЭ».

Победитель чемпионата мира, 35-летний Месси, был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.