На самой популярной фотографии в мире Месси поднимает фейковый кубок чемпионата мира

Самая популярная фотография в интернете, на которой нападающий сборной Аргентины Лионель Месси держит Кубок мира по футболу, праздную победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре, была сделана с поддельным трофеем, сообщает RMC Sport.

По информации издания, поддельный трофей попал в руки к Месси от супружеской пары болельщиков во время круга почета. Фанатов зовут Паула и Мануэль. Они привезли реплику Кубка мира в Доху в качестве талисмана из Буэнос-Айреса.

Лионель Месси. Фото Соцсети

«Перед чемпионатом мира мы связались с людьми, которые занимаются изготовлением кружек. На производство кубка ушло шесть месяцев. Он весит столько же, сколько и настоящий. Он сделан из смолы и кварца и покрыт золотой краской. Он отличается от настоящего, но эта разница минимальна. Мы хотели, чтобы игроки оставили на нем свои подписи, но в итоге он трижды оказывался на поле. Затем он переходил от одного игрока к другому, от одного члена семьи к другому, они все фотографировались. Когда стали просматривать фотографии, мы поняли, что Лео Месси поднял над головой наш кубок. Мы видели детали, особенно его нижнюю часть, которая подтвердила, что это действительно наш трофей», — приводит слова супружеской пары RMC Sport.

Они также рассказали, что после возвращения кубка к ним подошли сотрудники ФИФА, чтобы удостовериться, что это реплика.

Отмечается, что Месси не понимал, что в его руках находится не настоящий кубок, пока Анхель Ди Мария не показал ему обратную сторону трофея.

18 декабря 2022 года футболист в составе сборной Аргентины обыграл Францию (3:3, по пенальти — 4:2) в финале ЧМ-2022 и впервые в карьере выиграл мировое первенство.

35-летний аргентинец забил шесть мячей и сделал три результативные передачи в семи матчах на турнире, его признали лучшим футболистом ЧМ.