Кейн — первый игрок сборной Англии с 3 ассистами на ЧМ после Бекхэма в 2002 году

Нападающий сборной Англии Харри Кейн отметился результативной передачей в матче против Уэльса (3:0) в групповом турнире ЧМ-2022. Таким образом, форвард отдал уже третью голевую передачу на этом турнире и повторил достижение Дэвида Бекхэма. Кэйн стал первым футболистом «трех львов», кто отметился минимум тремя результативными передачами на ЧМ после Бекхэма на ЧМ-2002.