Паулу Бенту покинул пост главного тренера сборной Кореи по футболу

Португальский специалист Паулу Бенту ушел в отставку с поста главного тренера национальной команды Кореи по футболу.

Бенту возглавил сборную Кореи в августе 2018 года, сменив на этом посту Син Тхэ Ена. Его контракт с национальной командой страны был рассчитан до 2022 года.

На чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре сборная Кореи под руководством Бенту дошла до стадии 1/8 финала, где потерпела поражение от Бразилии (1:4).

53-летний специалист также работал в «Спортинге», «Крузейро», «Олимпиакосе», «Чунцин Лифане» и руководил сборной Португалии с 2010 по 2014 год.