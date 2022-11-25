Перед матчем ЧМ-2022 у болельщиков Ирана отобрали флаг в поддержку женщин

Перед матчем 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2022 между сборными Ирана и Уэльса охранник стадиона «Ахмед бин Али» отобрал у иранского болельщика флаг со словами «Женщина. Свобода. Жизнь».

Данный флаг является символом протестного движения, которое началось в Иране в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини, которую задержали за неправильное ношение хиджаба. Охранник без объяснения причин вырвал у иранца флаг, а затем унес его.

Встреча закончилась победой сборной Ирана со счетом 2:0.

В следующем туре иранцы сыграют со сборной США 29 ноября, валлийцы в этот же день встретятся с командой Англии.