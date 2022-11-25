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Сегодня, 15:11

Перед матчем ЧМ-2022 у болельщиков Ирана отобрали флаг в поддержку женщин

Мария Гусева
Иранские болельщики на ЧМ-2022.
Фото «СЭ»
Иранские болельщики на ЧМ-2022.
Фото «СЭ»
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Перед матчем 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2022 между сборными Ирана и Уэльса охранник стадиона «Ахмед бин Али» отобрал у иранского болельщика флаг со словами «Женщина. Свобода. Жизнь».

Данный флаг является символом протестного движения, которое началось в Иране в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини, которую задержали за неправильное ношение хиджаба. Охранник без объяснения причин вырвал у иранца флаг, а затем унес его.

Встреча закончилась победой сборной Ирана со счетом 2:0.

В следующем туре иранцы сыграют со сборной США 29 ноября, валлийцы в этот же день встретятся с командой Англии.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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