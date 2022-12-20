Пирс Морган предположил, что аргентинцы не встречающие Месси считают Марадону лучшим

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган заявил, что считает Диего Марадону лучшим футболистом в истории Аргентины.

«Население Буэнос-Айреса — 15 миллионов человек. К Месси вышли всего четыре из них. Остальные 11 миллионов остались дома, потому что, как и я, думают, что Марадона все еще лучший аргентинский игрок?» — написал Морган в своих соцсетях.

На улицы Буэнос-Айреса, по предварительным оценкам, вышли от 3 до 4 миллионов человек. Они перекрыли большинство дорог и парализовали движение транспорта.

Игроки сборной Аргентины, следовавшие на автобусе, остановились, чтобы отправиться на вертолете в школу кадетов Федеральной полиции, поэтому они не пойдут по запланированному маршруту.

18 декабря сборная Аргентины в финале чемпионата мира-2022 обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) и в третий раз завоевала трофей.

В честь этого события президент страны Альберто Фернандес подписал указ об объявлении 20 декабря выходным днем.