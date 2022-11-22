Крыховяк прокомментировал ничью Польши с Мексикой на ЧМ-2022

22 ноября, 21:17
Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал ничью с Мексикой (0:0) в матче первого тура группы С чемпионата мира-2022.
— Почему матч получился таким сложным?
— Каждый первый матч очень сложной. Это чемпионат мира. Все хотели взять три очка, но, к сожалению, имеем только одно. Не забили пенальти. В этом разница.
— Показалось, что вы подсели из-за незабитого пенальти.
— Да. Это остается в голове. Важно, что мы не потеряли очки. В следующей игре сделаем все, чтобы взять 3 очка, — сказал Крыховяк.
Польская команда следующий матч проведет 26 ноября против Саудовской Аравии (16.00 мск), мексиканцы в этот же день встретятся с Аргентиной (22.00 мск).
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