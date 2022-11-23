ЧМ-2022: результаты игрового дня 22 ноября

Третий игровой день чемпионата мира-2022 в Катаре.

Группа C

Группа D

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