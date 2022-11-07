Сборная Дании огласила список из 21 игрока, которые поедут на ЧМ-2022. Еще пять человек будут названы позже

Сборная Дании огласила предварительный список игроков, которые будут выступать на чемпионате мира в Катаре. Пока в этот список попали 21 футболист.

Еще пять человек будут названы дополнительно.

Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца», Франция), Оливер Кристенсен («Герта», Германия).

Защитники: Симон Кьер («Милан», Италия), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас», Англия), Йоаким Мехле («Аталанта», Италия), Андреас Кристенсен («Барселона», Испания), Расмус Кристенсен («Лидс», Англия), Йенс Ларсен («Трабзонспор», Турция), Виктор Нельссон («Галатасарай», Турция), Даниэль Васс («Брондбю).

Полузащитники: Томас Дилейни («Севилья», Испания), Матиас Йенсен («Брентфорд», Англия), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед», Англия), Пьер-Эмиль Хейберг («Тоттенхэм», Англия).

Нападающие: Андреас Сков Ольсен («Брюгге», Бельгия), Йеспер Линдстрем («Айнтрахт», Германия), Андреас Корнелиус («Копенгаген»), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол», Испания), Каспер Дольберг («Севилья», Испания), Миккель Дамсгор («Брентфорд», Англия), Йонас Винд («Вольфсбург», Германия).

Дания на чемпионате мира-2022 выступит в одной группе с Тунисом, Францией и Австралией.