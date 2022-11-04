Сборная Коста-Рики объявила состав на чемпионат мира-2022 в Катаре

Сборная Коста-Рики объявила состав на ЧМ-2022, сообщает сайт местной федерации футбола.

Команды могут включить в заявку на мировое первенство 26 футболистов.

Вратари: Кейлор Навас («ПСЖ», Франция), Эстебан Альварадо («Эредиано»), Патрик Секейра («Луго», Испания).

Защитники: Франсиско Кальво («Коньяспор», Турция), Хуан Варгас («Мильонариос», Колумбия), Кендалл Уостон («Депортиво Саприсса»), Оскар Дуарте («Аль-Вахда» Мекка, ОАЭ), Даниэль Чакон («Колорадо Рэпидс», США), Кейшер Фуллер («Эредиано»), Карлос Мартинес («Сан-Карлос»), Брайан Овьедо («Реал Солт Лейк», США), Рональд Матаррита («Цинциннати», США).

Полузащитники: Ельцин Техеда («Эредиано»), Сельсо Борхес, Брайн Руис (оба — «Алахуэленсе»), Йоустин Салас, Альваро Самора (оба — «Депортиво Саприсса»), Роан Вильсон («Гресия»), Херсон Торрес, Дуглас Лопес (оба — «Эредиано»), Джевисон Беннетте («Сандерленд», Англия), Антони Эрнандес («Пунтаренас»), Брандон Агилера («Ноттингем Форест», Англия).

Нападающие: Хоэль Кэмпбелл («Леон», Мексика), Антони Контрерас («Эредиано»), Хоан Венегас («Алахуэленсе»).

Чемпионат мира 2022 года стартует 20 ноября в Катаре. Сборная Коста-Рики сыграет в группе с Испанией, Германией и Японией.