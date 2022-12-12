Силкин: «Дай бог, чтобы они в финал вышли. Там мы и увидим, кто такой Месси и кто такой Мбаппе»

12 декабря, 16:35
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и французского форварда Килиана Мбаппе на чемпионате мира в Катаре.
— Кто ярче себя проявляет на чемпионате мира: Мбаппе или Месси?
— Ярче всего проявляли себя бразильцы, но они уже дома. Сборная Германии была хороша, но они тоже вышли. Месси или Мбаппе? Дай бог, чтобы они в финал вышли. Там мы и увидим, кто такой Месси и кто такой Мбаппе.
— Как думаете, если Месси не выиграет чемпионат мира, может он остаться в сборной Аргентины и сыграть на следующем турнире через четыре года?
— Этот вопрос надо задавать ему. Мы не знаем, как он себя чувствует, что его беспокоит, что не беспокоит, какие у него планы. Скажу вам так: ни на одном чемпионате мира, как на этом, Месси себя так не проявлял.
— У сборной Аргентины есть шансы на победу в Катаре?
— Осталось четыре команды. У трех из них планы грандиозные.
— Из гонки выбывает Марокко?
— Да. Марокко понимает, что у них шансов мало, но они играют на 100 процентов. Они не дают себе вольности и поблажки, у них максимальная игровая дисциплина.
— Мбаппе может выиграть второй чемпионат мира. Сможет ли он повторить рекорд Пеле, у которого три титула чемпиона мира?
— Превзойти вряд ли. Пеле — это Пеле, он спортсмен столетия. Я немного недооценивал Пеле, но когда посмотрел видео его голов, то понял, что такие моменты может создавать только талантливейший человек. Для своего времени Пеле был недостижимыми спортсменом. Три раза стать чемпионом мира... к такому результату даже близко никто не подходил.
Мы говорим, что Месси может стать чемпионом мира, но это даже не два раза, на следующий чемпионат он уже будет не тот, — цитирует Силкина «Спорт День за Днем».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|5
|
|
Оливье Жиру
Франция
|4
|4
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|5
|4 (2)
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|7 (5 + 2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|5
|6 (4 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)