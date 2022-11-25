Судейство
25 ноября, 22:23
На 45+4-й минуте матча 2-го тура группового турнира ЧМ-2022 Нидерланды — Эквадор (1:1) судейская бригада Мустафы Горбаля ошибочно не засчитала взятие ворот команды Луи ван Гала. Гол был отменен, потому что рефери зафиксировали положение «вне игры» у Джексона Поросо.
Это решение ошибочно. Да, эквадорец находился за линией офсайда. Но ни в момент первого удара по воротам в исполнении Анхело Пресиадо, ни когда мяч подправил Первис Эступиньян Поросо никак не мешал вратарю и не влиял на его действия.
Андрис Нопперт видел оба удара, он среагировал на первый и стал заваливаться вправо — в сторону от Поросо, а не в его направлении.
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