Дзанетти рассказал, почему «Интер» не подписал молодых игроков сборной Аргентины Альвареса и Фернандеса

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти подтвердил, что «нерадзурри» хотели подписать молодых игроков сборной Аргентины — Хулиана Альвареса и Энцо Фернандеса.

Фернандес летом 2022 перешел в «Бенфику» за 12 миллионов евро, а Альварес — в «Манчестер Сити» за 22 миллиона.

«По ним сразу видно, что им суждено совершить великие дела в будущем. Я могу привести в пример Лаутаро, когда мы его подписали в 21 год. Теперь ему 25 и посмотрите, насколько он вырос. Когда вы делаете ставку на молодых игроков, то должны оценивать их не на данный момент, а в перспективе 4-5 лет.

Энцо и Хулиан были в нашей повестке, но тогда у клуба не было экономических условий для достижения соглашений», — цитирует Дзанетти ESPN.

В групповом турнире ЧМ-2022 Энцо Фернандес отличился голом и результативной передачей. Хулиан Альварес, выйдя в стартовом составе на матч с Польшей (2:0) вместо Лаутаро Мартинеса, также забил гол.