Дидье Дешам назвал сильные стороны Левандовски перед матчем Франции с Польшей

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящей игры 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Польши, в которой играет звездный форвард Роберт Левандовски.

«Такого игрока нужно ограничить в движении на поле. Он отлично пользуется своим телом. Роберт использует малейший шанс, но мы не собираемся заострять на нем внимание», — цитирует Дешама RMC Sport.

Команды проведут встречу 4 декабря.