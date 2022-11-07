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Сегодня, 22:21

Нойер: «Если мы выиграем чемпионат мира, я подумаю об уходе из сборной Германии»

Мария Гусева
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Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о дальнейшей карьере в национальной команде.

«Я предполагаю, что это будет последний чемпионат мира для меня, но кто знает, не обязательно будет так. Очевидно, что это будет зависеть от того, что произойдет. Если мы его выиграем, может быть, я даже подумаю о том, чтобы попрощаться со сборной. Я не боюсь заявить, что мы хотим стать чемпионами мира. Но мы знаем, что есть много достойных претендентов», — цитирует Bild Нойера.

Чемпионат мира 2022 года стартует 20 ноября в Катаре. Сборная Германии сыграет в группе E с Испанией, Японией и Коста Рикой.

Мануэль Нойер
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
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