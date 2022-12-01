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ЧМ-2022

1 декабря, 23:53

Сборная Японии обыграла Испанию и вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе

Мария Гусева
Япония — Испания — 2:1.
Фото AFP
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Сборная Японии обыграла национальную команду Испании в матче заключительного, 3-го тура группового турнира ЧМ-2022. Встреча на стадионе «Халифа» завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче открыл форвард сборной Испании Альваро Мората на 11-й минуте.

Нападающий национальной команды Японии Рицу Доан сравнял счет на 48-й минуте. Через 3 минуты полузащитник Ао Танака вывел японцев вперед и установил окончательный счет в матче.

Сборная Японии набрала 6 очков и заняла первое место в группе Е. Испания с 4 очками стала второй. Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2022.

Сборная Германии набрала 4 очка и финишировала третьей, уступив испанцам по дополнительным показателям. Последнее место заняла Коста-Рика — 3 очка.

В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией 5 декабря, а Испания встретится с Марокко на день позже.

Чемпионат мира. Группа E
01 дек, 22:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Япония
2:1
Испания

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Плей-офф
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A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
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Гана
Уругвай
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1/8 финала
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03.12
18:00
Нидерланды
США
- : -
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
- : -
04.12
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Франция
Польша
- : -
04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
1H
2G
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1/4 финала
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09.12
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П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
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10.12
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П 55
П 56
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Нидерланды
03.12
18:00
США
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 4.30 П2 1.78
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.10 X 3.90 П2 1.74
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.10 П2 1.41
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.50 П2 2.85
-
-
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
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  • Дмитрий Ушкачев

    Немцы - в порядке. Провели безалаберный турнир. Нойера пора гнать. Немецкий футбол хуже не стал.

    02.12.2022

  • Док

    А как тогда немцы могли выбить испанцев, если бы те сыграли вничью?

    02.12.2022

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Я бы не стал все валить на Испанию, мол они слили Германию. Мне кажется фрицы слили себя сами своей тухлой игрой, своим снобизмом после первых забитых мячей, своими тупыми акциями. А Испания просто поступила по Ницше: Падающего толкни. А фрицы давно летят в пропасть футбольную и чем быстрее они достигнут дна, тем быстрее начнут движение вверх.

    02.12.2022

  • Алехандрохорс

    Марокко пока лучшая команда ЧМ!

    02.12.2022

  • СФО

    проекция мяча была на линии

    02.12.2022

  • Алехандрохорс

    :stuck_out_tongue_closed_eyes:Ну и дальше топим за Марокко!

    02.12.2022

  • Дмитрий Ушкачев

    Верно. Чем больше акций, тем ниже качество товара.

    02.12.2022

  • protch

    Испанцы были бы первыми. А японцы были бы ниже немцев, потому что у немцев больше забитых мячей.

    02.12.2022

  • Док

    В добрый путь, японские спортсмены!

    02.12.2022

  • Дмитрий Ушкачев

    Простите. Тут много разных инсинуантов трется.

    02.12.2022

  • protch

    Все так. Только немцы, когда сделали 2:2, могли тоже остановиться и смотреть, как будут вести себя испанцы. Если бы испанцы счет сравняли, немцы бы все равно выходили дальше и с таким счетом. Они могли валяться на земле, чтобы добавили побольше времени, и решить судьбу испанцев, когда те все бы закончили. Но на моей памяти немцы так себя никогда не вели, о чем и испанцам было известно тоже.

    02.12.2022

  • AZ

    Так я не про Вас и не говорил.

    02.12.2022

  • Док

    Дык, если бы испанцы сравняли счет с Японией, то они бы её обошли. Не?

    02.12.2022

  • 36

    В аэропорт,пешком.Лукака заждался

    02.12.2022

  • hottie

    Смотрел Германию, а тут после матча только нарезку голов глянул. 2й гол мяч вышел за пределы поля, но засчитали даже при просмотре ВАР)

    02.12.2022

  • Andre_Saratov

    Пока никто не одержал 3 победы в группе. Шансы остались только у двух португалоговорящих команд.

    02.12.2022

  • Дмитрий Ушкачев

    Я сказал только то, что сказал.

    02.12.2022

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Да. Штирлиц идет по коридору. По какому коридоры? По нашему! А куда он идет?

    02.12.2022

  • футбол это спорт

    Случайно невозможно, но возможно при некоторой недооценке с именитой стороны .

    02.12.2022

  • AZ

    А кто-то говорил про другие ЧМ, что вот если бы посреди сезона, а не уставшие, то еврозвезды всех бы порвали)). Как будто большинство звезд других команд не в тех же евроклубах играют.

    02.12.2022

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Датые, фрицы, персики....все кто приехал проводить полит. акции ,а не играть в футбол отлетели. И это прекрасно. Достали все эти ушлепки со своими акциями и радужными шнурками.

    02.12.2022

  • Кот-матрос

    Если сольют магрибу, то за спец - Карма.

    02.12.2022

  • непонял

    параллельно игры шли. уже при счете 4-2 у немцев, испанцы цинично сливали свои голевые моменты. у испанцв все было на контроле

    02.12.2022

  • Дмитрий Ушкачев

    Штатники давно кусаются, еще с 90-х. Им черт - не брат.

    02.12.2022

  • zidan_

    Испанцы Бразилию испугались.. позорище.. забанить лет на двадцать за такие игры..

    02.12.2022

  • azmon

    Согласен. На все 100. Хоть Испанцы и не сливали специально Германию, а выбирали себе более легкую сетку плей-офф. Вернуть должок Испании нужно было обязательно)))

    02.12.2022

  • Lev

    хорваты тоже одна из таких сборных которых никогда нельзя недооценивать..но было бы здорово если бы япы их бы прошли.. была б отличная месть за прошлый четвертьфинал чм2018 с нашими так сказать :))

    02.12.2022

  • protch

    У них ведь игра раньше закончилась и сделать они ничего не смогли бы. Временной расклад немцы знали прекрасно.

    02.12.2022

  • Дмитрий Ушкачев

    Не готовы по гамбургскому счету оказались европейские сборные к ЧМ в ноябре. Нестандартный ЧМ приготовил новые стандарты. Тем интереснее будет посмотреть на дальше ))

    02.12.2022

  • футбол это спорт

    У молодых волков пока нет волчьей хватки, хотя погрызть могут. Еще Штаты в этой взрослеющей компании.

    02.12.2022

  • 36

    Это Мюллера секретарь?

    02.12.2022

  • непонял

    а испанцы бы развесили уши и за всем этим наблюдали, проигрывая 1-2

    02.12.2022

  • Юрий Шевченко

    Посмейся, Шольц...

    02.12.2022

  • Chester_9

    за весь 2й тайм 2 удара в створ при проигрышном счете?? и как можно отыграться не угрожая воротам противника? бог все видит

    02.12.2022

  • Алехандрохорс

    Ховаты? Это которые скатали две унылых 0:0 уже? Ну если только по пеналям, как наших в России осилят японцев.

    02.12.2022

  • protch

    Остаюсь полностью уверенным в том, что испанцы слили игру специально. Немцы, которых вполне устраивала даже ничья 2:2, если бы испанцы сравнял счет, могли остановиться, не забивать третий и четвертый гол, а потом сказать алаверды испанцам, пропустив мяч на последней минуте, чтобы выбить из чемпионата испанцев.

    02.12.2022

  • 36

    Тот раз-корея,в этот раз-Япония.Меня терзают смутные сомнения

    02.12.2022

  • Одноглаз Кривоногов

    В этом мире каждый сам за себя.

    02.12.2022

  • Вояка

    Ну не мог же луис в открытую потирать руки и большей частью следить за параллельным матчем, нежели глядеть на своих.....а то уж совсем как то....как теперь любят говорить - ничего личного, только....случайная оплошность(вместо слова бизнес) ....а можт японцы и занесли чего.....кто ж знает ?

    02.12.2022

  • Lev

    было бы конечно здорово ) да и вообще б классно если они бы до полуфинала дошли или даже финала.. но плейофф это все же уровень намного серьезней групповых игр...

    02.12.2022

  • azmon

    Матч Германии закончился позже, когда было известно уже что испанцы проиграли и германия уже точно не выходит. Вот тогда им надо было пропускать от Коста-Рики 3 гола. Времени дыло достаточно. около 5 минут.

    02.12.2022

  • Дмитрий Ушкачев

    Насчет волков будет видно на подступах к титулу.

    02.12.2022

  • непонял

    если бы немцы оставили 1-2, то испанцы бы не так играли. испанцы по любому сделали бы так, как им было надо

    02.12.2022

  • leonord

    Испанцы подложили немцам свинью.

    02.12.2022

  • Andre_Saratov

    А вот в керлинге смогли бы определить чей камень ближе. Самый объективный вид спорта.

    02.12.2022

  • Инта

    Самураев с победой! За что два раза уделали гансов - респект!

    02.12.2022

  • футбол это спорт

    Да уже молодые волки :wink:

    02.12.2022

  • 36

    Германия Австрия 82 весь матч катали

    02.12.2022

  • azmon

    Ну тогда они еще надеялись на испанцев

    02.12.2022

  • Александр Королев

    В случае победы костариканцев они бы с немцами также не вышли бы из группы.

    02.12.2022

  • Ivan Ivanov

    На"немецкой ветке" 1чел.высказал интересную мысль.Немцам нужно было не выигрывать,а слить Коста-Рике и утащить с собой шпанишей.Щас наверное немцы сидят в своём педосамолёте и жалеют,что так не сделали.)))

    02.12.2022

  • Черемисин57

    Японцы пройдут хорватов!

    02.12.2022

  • Дмитрий Ушкачев

    С пасынками не согласен. Насчет старушки Европы - тоже. Остальное - в рифму.

    02.12.2022

  • 36

    Дюкову надо добиваться не АФК,а ее часть с таджиками и Бирмой

    02.12.2022

  • Lev

    это да. я бы даже сказал весьма хорошо выступает. они чемпионки мира 2011 года и вицечемпионки 2015 года.. ну и вообще у них футбол давно неплохо развит

    02.12.2022

  • Vladi1313

    Чушь какую-то несут Радимов с Геничем. Ну реально последние 20 минут испанцы мяч катали без особого желания забивать.

    02.12.2022

  • Алехандрохорс

    Нет, надо было просто 3 не забивать последних. Вот была бы хохма!

    02.12.2022

  • ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

    Мдяяяяя........ Думали ли бундесы, скатав результативный договорнячок с гешпанами что в следующем туре "конкистадоры" ТАК жестоко ИХ подставят?

    02.12.2022

  • Кот-матрос

    Не не .. у Энрике после второго чуть челюсть не отвисла.

    02.12.2022

  • 36

    Япония-ФРГ 2-1.Какие вопросы?Вышел сильнейший

    02.12.2022

  • Черемисин57

    Браво, японцам! Заняли первое место в группе, обыграв две топ-сборные из Европы!! Вот и результат развития футбола в Японии, они идут правильной дорогой!!! Упор сделан на своих воспитанников, никаких негров, бывших бразильцев! К сожалению наш футбол деградирует- мы ставим автобусы в играх с топами, а японцы их просто выносят!! Нам остаётся играть вничью с Узбекистаном и Таджикистаном- докатились, ниже уже некуда!!!

    02.12.2022

  • NGE

    Есть ощущение, что испанцы оценили турнирную сетку и сознательно выбрали Марокко и Португалию, вместо Хорватии и Бразилии. Но болеть за испанцев на этом ЧМ я больше не буду! Немцы же получили именно то, что заслужили = Чемодан-вокзал-ЛГБТ))

    02.12.2022

  • azmon

    Немцам надо было встать и пропустить в конце игры 3 гола от Коста-Рики и проиграть. Чтобы так сказать вернуть должок Испании)))

    02.12.2022

  • spartsmen

    Сколько раз уже выбор удобной сетки подводил хитрецов :slight_smile:

    02.12.2022

  • Алехандрохорс

    А как прокомментируете слив немцев японцам с таким же счётом? там что отсутствовало? Радуга?

    02.12.2022

  • непонял

    не тем у немцев были мысли заняты на ЧМ

    02.12.2022

  • vyahek

    Спектакль, испанцы не хотят в 1/4 бразилов.

    02.12.2022

  • футбол это спорт

    Чуть не забыл об Австралии, обошедшей Данию. Всё из той же оперы.

    02.12.2022

  • uaom

    А немцев ничего не ждет ? Их японцы тоже нахлобучили ...

    02.12.2022

  • 36

    Австралия тоже оттудова)

    02.12.2022

  • Никита Артемичев

    испания-позор мирового футбола!

    02.12.2022

  • 36

    Значит сетка дальше удобная

    02.12.2022

  • КириллФилин1977

    Как бы там ни было, а случайно обыграть две топ-сборные в одной группе невозможно. Молодцы японцы!

    02.12.2022

  • spartsmen

    А я бы не сказал, что Марокко слабее хорватов.

    02.12.2022

  • Никита Артемичев

    жаль девочки мадридские туда же не отправились

    02.12.2022

  • TokTram_

    Японцы - огонь

    02.12.2022

  • NGE

    А чем наказана Испания? Она теперь попадает на Марокко и, в случае победы, на Португалию в четвертьфинале. Думаешь хорваты, а в 1/4 бразильцы, были бы для Испании лучше?

    02.12.2022

  • Вояка

    Вот это пассаж !!!....дорогой тов. энрике играл в ооочень(!) рискованную игру ....в орлянку....а если бы коста-рика подпрыгнула выше головы ? ....а так то ,конечно, испанцы в итоге знатную свинью подложили немцам.....уж дома немцам выдадут сочных груш....и ведь и соперника в плове испанцы получили полегче....не сыграло бы это злую шутку с красной фурией....старик хоттабыч сегодня повеселил всех нас очень круто....

    02.12.2022

  • Chester_9

    испанцев ждет позор за отсутсвие чести и принципов честной игры

    02.12.2022

  • Никита Артемичев

    надо было и испанских девочек забирать тогда.Пусть коста рика бы выходило.Было бы справедливо

    02.12.2022

  • Lev

    молодцы япошки ! добротная всё же сборная ) с хорватами будет весьма непросто .. весьма неприятная сборная для всех.. но надеюсь пройдут и хорватов

    02.12.2022

  • 36

    Кагда вилка-Хорватия или Марокко,как то ноги сами не бегут

    02.12.2022

  • Дмитрий Ушкачев

    Непричесанные мысли... Япония - это уникальная сборная: фаворитов прибила вторым номером. Сумеет ли первым номером сыграть в плове? Хорваты подскажут. Немцы плачут из-за одного, спустя рукава, сыгранного матча. Справедливо? Бесспорно: нечего недооценивать соперника. Испанцы справедливо проиграли? Бесспорно: нужно самим на немецкие грабли наступить, чтобы синяк заработать. Коста-Рика должна была стать последней? Нет. Она это в игре с самураями доказала. Короче, в плов выходят достойные. Точка. З.Ы.: Первая женщина - главный арбитр. История)) Нойер - фуфлыжный турнир провел. )

    02.12.2022

  • ezoloto

    Интересно, у Дюкова не пропало желание переходить в азиатскую федерацию ?

    02.12.2022

  • Никита Артемичев

    ага если бы немцы плюнули на всё.испанцы уехали бы домой

    02.12.2022

  • azmon

    такой вариант тоже был возможен. Но я думаю Испанцам уже до игры дали установку проиграть Японии с минимальным счетом. Нужно было именно 2 место в группе.

    02.12.2022

  • Sukkulent

    Япония - это фурор! А позорные чудаки из сб. Германии - прикрывшие ротики ради красивой фоточки и Нойер, которому запретили неправильную повязочку - ПОШЛИ ВОН!!!!!!!!!!!

    02.12.2022

  • spartsmen

    Осталось только узнать : спецом ли испанцы бортанули фрицев или сами такие же немощные...

    02.12.2022

  • REFLEKT

    Сегодня Япония стала страной не заходящего солнца. 4 года назад от них отскочила Бельгия. Вот, что делает опыт. Теперь Японцы делают для победы ровно столько, сколько нужно. Как бы сегодня от радости Японцы не утопили свой остров?!!!!!!

    02.12.2022

  • NGE

    Немцы наказаны за высокомерие в матче с Японией, именно их покарал футбольный Б-г. Испанцы же были просто орудием в его руках.

    02.12.2022

  • Никита Артемичев

    настоящие выродки

    02.12.2022

  • Vitamin007

    Шольц- встречай своих "героев"- утырок!!!

    02.12.2022

  • СФО

    МОЛОДЦЫ !!! МОЛОДЦЫ !!! МОЛОДЦЫ !!!

    02.12.2022

  • igogohruhru

    кстати сб.японии неплохо выступает в женском футболе

    02.12.2022

  • ezoloto

    Японцы красавцы , проявили характер ! Но каковы испанцы ! Так точно рассчитать, чтобы выкинуть немцев с чемпа ! А ведь на тоненького было, рисковали...

    02.12.2022

  • 36

    Германцы, бросив оборону, Покрытые промозглой тьмой, Поспешно метили вагоны: «Нах Дейчлянд» - стало быть, домой

    02.12.2022

  • Aleksandr Aleksandr

    Вот вам и чемпионат мира... Сюрприз за сюрпризом вопреки пргнозам некоторых "экспертов".

    02.12.2022

  • Никита Артемичев

    Если бы немцы не постарались,испанцы бы вместе с ними уехали домой

    02.12.2022

  • NGE

    Смешно!

    02.12.2022

  • Никита Артемичев

    Надеюсь расскажут

    02.12.2022

  • футбол это спорт

    Снимем шляпы и поклонимся японцам, как и марокканцам! Многомиллионные футболисты Германии и Бельгии не нашли, что противопоставить командной сплоченности и боевому духу пасынков футбола. Да и Испания висела на волоске и зависела уже от Коста Рики. Что-то стала подгнивать старушка Европа. Понятно, что японцы и марокканцы не станут чемпионами, но они являются образцом спортивной борьбы на полную катушку. Так постепенно растут и набирают силы новые будущие чемпионы мира.

    02.12.2022

  • Vitamin007

    Есть! Полупокеры заднеприводные едут морозить свои задницу в радужную германию!!! Класс!!! Да и Испания тоже со своим уже тошнотворным держанием мяча и отвратительным выходом из штрафной на тоненького проскочила. Ладно, главное афроамериканская германия- вон!

    02.12.2022

  • azmon

    испанцы не сливали Германию. они просто выбрали Марокко. И не хотели бразилию в четвертьфинале

    02.12.2022

  • NGE

    Помните ЧМ в Японии и Корее? Корейцы тогда купили всех судей, всеми НЕправдами "обыграли" Италию и Испанию (у испанцев отняли 2 чистых гола) и выползли в полуфинал. В какой заднице теперь находится сборная Кореи? Японцы же боролись честно, чем и заслужили уважение. Вот и сейчас я очень рад за них! А немцам надо хорошенько подумать: что же именно поменять "в консерватории" ;)

    02.12.2022

  • Никита Артемичев

    испанцы мерзкие футболисты.Так всегда было

    02.12.2022

  • protch

    Да... Только слепой не увидел, что испанцы спецом слили японцам игру. Ни малейшего желания в атаке забить гол у них не было видно даже под микроскопом. Аналогично испанцы играли и на прошлом чемпионате мира, где всю игру они просто возили с явным, безоговорочным преимуществом сборную России, но гол забивать не хотелти никак. Интересно, сколько заработали на этом испанцы?

    02.12.2022

  • Никита Артемичев

    Какие испанцы твари.Немцы им помогли во втором тайме,а те даже не старались.Надо было сливать и их. 1-2 бы оставили немцы и было бы справедливо! Надеюсь испанию за это покарает футбольный бог

    02.12.2022

  • SuperDennis

    Вот вам и азиатская федерация футбола! Браво Япония! Радужная немчура едет домой! Ахаха!!!!

    01.12.2022

  • Александр Королев

    Испания наказана за валяние дурака в первом тайме после забитого гола. Типичный барселонский ватокат. Потом, когда надо было отыгрываться, выяснилось, что варианта Б у испанцев нет. Например, больше играть верхом и чаще бить из-за пределов штрафной. Японцы, конечно, молодцы, но на допинг я бы их проверил.

    01.12.2022

  • lvb

    Интересно, был это умышленный слив Германии? После второго гола джапов Испания до конца игры катала тикитаку, без угроз воротам соперника) Да и пусть даже так) Приятно шо минус Дойчия на ЧМ, радужно/небинарным/инклюзивным трансам пора домой. Бог шельму метит.

    01.12.2022

  • AZ

    Дома немцев сделают реальными представителями ЛГБТ)))

    01.12.2022

  • resifi

    Теперь я видел всё! Япошек с победой!

    01.12.2022

  • Andre_Saratov

    Ситуация менялась бесподобно! В определенный момент все команды выходили из группы и все вылетали.

    01.12.2022

  • Беркут

    Потрясающе! Япония не просто вышла из группы, а вышла с первого места, играя в группе со сборными Германии и Испании. Япония практически выбила сборную Германии, хвалённую немецкую "машину", с ЧМ. Браво Япония!!!

    01.12.2022

  • uaom

    Да,уж -радужных домой отпрвили ...

    01.12.2022

  • Apei

    выйти с первого места из группы с Испанией и Германией

    01.12.2022

  • Джон....Сильвер

    Прикольно японцы с испанцами бошей кинули!

    01.12.2022

  • Кот-матрос

    Фантастика!!! Ураган-команда творит историю. Субтильные японцы с детскими лицами вынесли монстра! -----------Ну и двойная радость - главные гомы из Г. на вылет!

    01.12.2022

  • Apei

    я в шоке

    01.12.2022

  • Михаил Т

    Сборная ЛГБТ едет домой!!!

    01.12.2022

  • Гизмо

    Кто нибудь расскажите Испанцам про карму)

    01.12.2022

  • nic2316

    "Передовай: Вас не понал, прошу повторить!"(с)

    01.12.2022

  • uaom

    Молодцы якудза- первые в группе ! Педиков немецких домой отправили...

    01.12.2022

  • AZ

    Самураи красавцы! Испанцы технично сплавили немцев! Обиженные ливерные колбасы капут!)))

    01.12.2022

  • Алехандрохорс

    Японцам респект! А испанцы классно слили Германию! Брависсимо! Молчуны - домой. Говорить... А те, кто приехал в футбол играть - играть дальше!

    01.12.2022

  • baruv

    Made in Japan! Японцы влюбили в себя весь мир (ну, может, кроме Германии)!

    01.12.2022

    • Батшуайи рассказал, что многие футболисты сборной Бельгии плакали после ухода Мартинеса

    Германия обыграла Коста-Рику, но не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022