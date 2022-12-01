Сборная Японии обыграла Испанию и вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе

1 декабря, 23:53
Сборная Японии обыграла национальную команду Испании в матче заключительного, 3-го тура группового турнира ЧМ-2022. Встреча на стадионе «Халифа» завершилась со счетом 2:1.
Счет в матче открыл форвард сборной Испании Альваро Мората на 11-й минуте.
Нападающий национальной команды Японии Рицу Доан сравнял счет на 48-й минуте. Через 3 минуты полузащитник Ао Танака вывел японцев вперед и установил окончательный счет в матче.
Сборная Японии набрала 6 очков и заняла первое место в группе Е. Испания с 4 очками стала второй. Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2022.
Сборная Германии набрала 4 очка и финишировала третьей, уступив испанцам по дополнительным показателям. Последнее место заняла Коста-Рика — 3 очка.
В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией 5 декабря, а Испания встретится с Марокко на день позже.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 4.30 П2 1.78
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.10 X 3.90 П2 1.74
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.10 П2 1.41
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.50 П2 2.85
|
-
-
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
Дмитрий Ушкачев
Немцы - в порядке. Провели безалаберный турнир. Нойера пора гнать. Немецкий футбол хуже не стал.
02.12.2022
Док
А как тогда немцы могли выбить испанцев, если бы те сыграли вничью?
02.12.2022
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Я бы не стал все валить на Испанию, мол они слили Германию. Мне кажется фрицы слили себя сами своей тухлой игрой, своим снобизмом после первых забитых мячей, своими тупыми акциями. А Испания просто поступила по Ницше: Падающего толкни. А фрицы давно летят в пропасть футбольную и чем быстрее они достигнут дна, тем быстрее начнут движение вверх.
02.12.2022
Алехандрохорс
Марокко пока лучшая команда ЧМ!
02.12.2022
СФО
проекция мяча была на линии
02.12.2022
Алехандрохорс
:stuck_out_tongue_closed_eyes:Ну и дальше топим за Марокко!
02.12.2022
Дмитрий Ушкачев
Верно. Чем больше акций, тем ниже качество товара.
02.12.2022
protch
Испанцы были бы первыми. А японцы были бы ниже немцев, потому что у немцев больше забитых мячей.
02.12.2022
Док
В добрый путь, японские спортсмены!
02.12.2022
Дмитрий Ушкачев
Простите. Тут много разных инсинуантов трется.
02.12.2022
protch
Все так. Только немцы, когда сделали 2:2, могли тоже остановиться и смотреть, как будут вести себя испанцы. Если бы испанцы счет сравняли, немцы бы все равно выходили дальше и с таким счетом. Они могли валяться на земле, чтобы добавили побольше времени, и решить судьбу испанцев, когда те все бы закончили. Но на моей памяти немцы так себя никогда не вели, о чем и испанцам было известно тоже.
02.12.2022
AZ
Так я не про Вас и не говорил.
02.12.2022
Док
Дык, если бы испанцы сравняли счет с Японией, то они бы её обошли. Не?
02.12.2022
36
В аэропорт,пешком.Лукака заждался
02.12.2022
hottie
Смотрел Германию, а тут после матча только нарезку голов глянул. 2й гол мяч вышел за пределы поля, но засчитали даже при просмотре ВАР)
02.12.2022
Andre_Saratov
Пока никто не одержал 3 победы в группе. Шансы остались только у двух португалоговорящих команд.
02.12.2022
Дмитрий Ушкачев
Я сказал только то, что сказал.
02.12.2022
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Да. Штирлиц идет по коридору. По какому коридоры? По нашему! А куда он идет?
02.12.2022
футбол это спорт
Случайно невозможно, но возможно при некоторой недооценке с именитой стороны .
02.12.2022
AZ
А кто-то говорил про другие ЧМ, что вот если бы посреди сезона, а не уставшие, то еврозвезды всех бы порвали)). Как будто большинство звезд других команд не в тех же евроклубах играют.
02.12.2022
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Датые, фрицы, персики....все кто приехал проводить полит. акции ,а не играть в футбол отлетели. И это прекрасно. Достали все эти ушлепки со своими акциями и радужными шнурками.
02.12.2022
Кот-матрос
Если сольют магрибу, то за спец - Карма.
02.12.2022
непонял
параллельно игры шли. уже при счете 4-2 у немцев, испанцы цинично сливали свои голевые моменты. у испанцв все было на контроле
02.12.2022
Дмитрий Ушкачев
Штатники давно кусаются, еще с 90-х. Им черт - не брат.
02.12.2022
zidan_
Испанцы Бразилию испугались.. позорище.. забанить лет на двадцать за такие игры..
02.12.2022
azmon
Согласен. На все 100. Хоть Испанцы и не сливали специально Германию, а выбирали себе более легкую сетку плей-офф. Вернуть должок Испании нужно было обязательно)))
02.12.2022
Lev
хорваты тоже одна из таких сборных которых никогда нельзя недооценивать..но было бы здорово если бы япы их бы прошли.. была б отличная месть за прошлый четвертьфинал чм2018 с нашими так сказать :))
02.12.2022
protch
У них ведь игра раньше закончилась и сделать они ничего не смогли бы. Временной расклад немцы знали прекрасно.
02.12.2022
Дмитрий Ушкачев
Не готовы по гамбургскому счету оказались европейские сборные к ЧМ в ноябре. Нестандартный ЧМ приготовил новые стандарты. Тем интереснее будет посмотреть на дальше ))
02.12.2022
футбол это спорт
У молодых волков пока нет волчьей хватки, хотя погрызть могут. Еще Штаты в этой взрослеющей компании.
02.12.2022
36
Это Мюллера секретарь?
02.12.2022
непонял
а испанцы бы развесили уши и за всем этим наблюдали, проигрывая 1-2
02.12.2022
Юрий Шевченко
Посмейся, Шольц...
02.12.2022
Chester_9
за весь 2й тайм 2 удара в створ при проигрышном счете?? и как можно отыграться не угрожая воротам противника? бог все видит
02.12.2022
Алехандрохорс
Ховаты? Это которые скатали две унылых 0:0 уже? Ну если только по пеналям, как наших в России осилят японцев.
02.12.2022
protch
Остаюсь полностью уверенным в том, что испанцы слили игру специально. Немцы, которых вполне устраивала даже ничья 2:2, если бы испанцы сравнял счет, могли остановиться, не забивать третий и четвертый гол, а потом сказать алаверды испанцам, пропустив мяч на последней минуте, чтобы выбить из чемпионата испанцев.
02.12.2022
36
Тот раз-корея,в этот раз-Япония.Меня терзают смутные сомнения
02.12.2022
Одноглаз Кривоногов
В этом мире каждый сам за себя.
02.12.2022
Вояка
Ну не мог же луис в открытую потирать руки и большей частью следить за параллельным матчем, нежели глядеть на своих.....а то уж совсем как то....как теперь любят говорить - ничего личного, только....случайная оплошность(вместо слова бизнес) ....а можт японцы и занесли чего.....кто ж знает ?
02.12.2022
Lev
было бы конечно здорово ) да и вообще б классно если они бы до полуфинала дошли или даже финала.. но плейофф это все же уровень намного серьезней групповых игр...
02.12.2022
azmon
Матч Германии закончился позже, когда было известно уже что испанцы проиграли и германия уже точно не выходит. Вот тогда им надо было пропускать от Коста-Рики 3 гола. Времени дыло достаточно. около 5 минут.
02.12.2022
Дмитрий Ушкачев
Насчет волков будет видно на подступах к титулу.
02.12.2022
непонял
если бы немцы оставили 1-2, то испанцы бы не так играли. испанцы по любому сделали бы так, как им было надо
02.12.2022
leonord
Испанцы подложили немцам свинью.
02.12.2022
Andre_Saratov
А вот в керлинге смогли бы определить чей камень ближе. Самый объективный вид спорта.
02.12.2022
Инта
Самураев с победой! За что два раза уделали гансов - респект!
02.12.2022
футбол это спорт
Да уже молодые волки :wink:
02.12.2022
36
Германия Австрия 82 весь матч катали
02.12.2022
azmon
Ну тогда они еще надеялись на испанцев
02.12.2022
Александр Королев
В случае победы костариканцев они бы с немцами также не вышли бы из группы.
02.12.2022
Ivan Ivanov
На"немецкой ветке" 1чел.высказал интересную мысль.Немцам нужно было не выигрывать,а слить Коста-Рике и утащить с собой шпанишей.Щас наверное немцы сидят в своём педосамолёте и жалеют,что так не сделали.)))
02.12.2022
Черемисин57
Японцы пройдут хорватов!
02.12.2022
Дмитрий Ушкачев
С пасынками не согласен. Насчет старушки Европы - тоже. Остальное - в рифму.
02.12.2022
36
Дюкову надо добиваться не АФК,а ее часть с таджиками и Бирмой
02.12.2022
Lev
это да. я бы даже сказал весьма хорошо выступает. они чемпионки мира 2011 года и вицечемпионки 2015 года.. ну и вообще у них футбол давно неплохо развит
02.12.2022
Vladi1313
Чушь какую-то несут Радимов с Геничем. Ну реально последние 20 минут испанцы мяч катали без особого желания забивать.
02.12.2022
Алехандрохорс
Нет, надо было просто 3 не забивать последних. Вот была бы хохма!
02.12.2022
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Мдяяяяя........ Думали ли бундесы, скатав результативный договорнячок с гешпанами что в следующем туре "конкистадоры" ТАК жестоко ИХ подставят?
02.12.2022
Кот-матрос
Не не .. у Энрике после второго чуть челюсть не отвисла.
02.12.2022
36
Япония-ФРГ 2-1.Какие вопросы?Вышел сильнейший
02.12.2022
Черемисин57
Браво, японцам! Заняли первое место в группе, обыграв две топ-сборные из Европы!! Вот и результат развития футбола в Японии, они идут правильной дорогой!!! Упор сделан на своих воспитанников, никаких негров, бывших бразильцев! К сожалению наш футбол деградирует- мы ставим автобусы в играх с топами, а японцы их просто выносят!! Нам остаётся играть вничью с Узбекистаном и Таджикистаном- докатились, ниже уже некуда!!!
02.12.2022
NGE
Есть ощущение, что испанцы оценили турнирную сетку и сознательно выбрали Марокко и Португалию, вместо Хорватии и Бразилии. Но болеть за испанцев на этом ЧМ я больше не буду! Немцы же получили именно то, что заслужили = Чемодан-вокзал-ЛГБТ))
02.12.2022
azmon
Немцам надо было встать и пропустить в конце игры 3 гола от Коста-Рики и проиграть. Чтобы так сказать вернуть должок Испании)))
02.12.2022
spartsmen
Сколько раз уже выбор удобной сетки подводил хитрецов :slight_smile:
02.12.2022
Алехандрохорс
А как прокомментируете слив немцев японцам с таким же счётом? там что отсутствовало? Радуга?
02.12.2022
непонял
не тем у немцев были мысли заняты на ЧМ
02.12.2022
vyahek
Спектакль, испанцы не хотят в 1/4 бразилов.
02.12.2022
футбол это спорт
Чуть не забыл об Австралии, обошедшей Данию. Всё из той же оперы.
02.12.2022
uaom
А немцев ничего не ждет ? Их японцы тоже нахлобучили ...
02.12.2022
36
Австралия тоже оттудова)
02.12.2022
Никита Артемичев
испания-позор мирового футбола!
02.12.2022
36
Значит сетка дальше удобная
02.12.2022
КириллФилин1977
Как бы там ни было, а случайно обыграть две топ-сборные в одной группе невозможно. Молодцы японцы!
02.12.2022
spartsmen
А я бы не сказал, что Марокко слабее хорватов.
02.12.2022
Никита Артемичев
жаль девочки мадридские туда же не отправились
02.12.2022
TokTram_
Японцы - огонь
02.12.2022
NGE
А чем наказана Испания? Она теперь попадает на Марокко и, в случае победы, на Португалию в четвертьфинале. Думаешь хорваты, а в 1/4 бразильцы, были бы для Испании лучше?
02.12.2022
Вояка
Вот это пассаж !!!....дорогой тов. энрике играл в ооочень(!) рискованную игру ....в орлянку....а если бы коста-рика подпрыгнула выше головы ? ....а так то ,конечно, испанцы в итоге знатную свинью подложили немцам.....уж дома немцам выдадут сочных груш....и ведь и соперника в плове испанцы получили полегче....не сыграло бы это злую шутку с красной фурией....старик хоттабыч сегодня повеселил всех нас очень круто....
02.12.2022
Chester_9
испанцев ждет позор за отсутсвие чести и принципов честной игры
02.12.2022
Никита Артемичев
надо было и испанских девочек забирать тогда.Пусть коста рика бы выходило.Было бы справедливо
02.12.2022
Lev
молодцы япошки ! добротная всё же сборная ) с хорватами будет весьма непросто .. весьма неприятная сборная для всех.. но надеюсь пройдут и хорватов
02.12.2022
36
Кагда вилка-Хорватия или Марокко,как то ноги сами не бегут
02.12.2022
Дмитрий Ушкачев
Непричесанные мысли... Япония - это уникальная сборная: фаворитов прибила вторым номером. Сумеет ли первым номером сыграть в плове? Хорваты подскажут. Немцы плачут из-за одного, спустя рукава, сыгранного матча. Справедливо? Бесспорно: нечего недооценивать соперника. Испанцы справедливо проиграли? Бесспорно: нужно самим на немецкие грабли наступить, чтобы синяк заработать. Коста-Рика должна была стать последней? Нет. Она это в игре с самураями доказала. Короче, в плов выходят достойные. Точка. З.Ы.: Первая женщина - главный арбитр. История)) Нойер - фуфлыжный турнир провел. )
02.12.2022
ezoloto
Интересно, у Дюкова не пропало желание переходить в азиатскую федерацию ?
02.12.2022
Никита Артемичев
ага если бы немцы плюнули на всё.испанцы уехали бы домой
02.12.2022
azmon
такой вариант тоже был возможен. Но я думаю Испанцам уже до игры дали установку проиграть Японии с минимальным счетом. Нужно было именно 2 место в группе.
02.12.2022
Sukkulent
Япония - это фурор! А позорные чудаки из сб. Германии - прикрывшие ротики ради красивой фоточки и Нойер, которому запретили неправильную повязочку - ПОШЛИ ВОН!!!!!!!!!!!
02.12.2022
spartsmen
Осталось только узнать : спецом ли испанцы бортанули фрицев или сами такие же немощные...
02.12.2022
REFLEKT
Сегодня Япония стала страной не заходящего солнца. 4 года назад от них отскочила Бельгия. Вот, что делает опыт. Теперь Японцы делают для победы ровно столько, сколько нужно. Как бы сегодня от радости Японцы не утопили свой остров?!!!!!!
02.12.2022
NGE
Немцы наказаны за высокомерие в матче с Японией, именно их покарал футбольный Б-г. Испанцы же были просто орудием в его руках.
02.12.2022
Никита Артемичев
настоящие выродки
02.12.2022
Vitamin007
Шольц- встречай своих "героев"- утырок!!!
02.12.2022
СФО
МОЛОДЦЫ !!! МОЛОДЦЫ !!! МОЛОДЦЫ !!!
02.12.2022
igogohruhru
кстати сб.японии неплохо выступает в женском футболе
02.12.2022
ezoloto
Японцы красавцы , проявили характер ! Но каковы испанцы ! Так точно рассчитать, чтобы выкинуть немцев с чемпа ! А ведь на тоненького было, рисковали...
02.12.2022
36
Германцы, бросив оборону, Покрытые промозглой тьмой, Поспешно метили вагоны: «Нах Дейчлянд» - стало быть, домой
02.12.2022
Aleksandr Aleksandr
Вот вам и чемпионат мира... Сюрприз за сюрпризом вопреки пргнозам некоторых "экспертов".
02.12.2022
Никита Артемичев
Если бы немцы не постарались,испанцы бы вместе с ними уехали домой
02.12.2022
NGE
Смешно!
02.12.2022
Никита Артемичев
Надеюсь расскажут
02.12.2022
футбол это спорт
Снимем шляпы и поклонимся японцам, как и марокканцам! Многомиллионные футболисты Германии и Бельгии не нашли, что противопоставить командной сплоченности и боевому духу пасынков футбола. Да и Испания висела на волоске и зависела уже от Коста Рики. Что-то стала подгнивать старушка Европа. Понятно, что японцы и марокканцы не станут чемпионами, но они являются образцом спортивной борьбы на полную катушку. Так постепенно растут и набирают силы новые будущие чемпионы мира.
02.12.2022
Vitamin007
Есть! Полупокеры заднеприводные едут морозить свои задницу в радужную германию!!! Класс!!! Да и Испания тоже со своим уже тошнотворным держанием мяча и отвратительным выходом из штрафной на тоненького проскочила. Ладно, главное афроамериканская германия- вон!
02.12.2022
azmon
испанцы не сливали Германию. они просто выбрали Марокко. И не хотели бразилию в четвертьфинале
02.12.2022
NGE
Помните ЧМ в Японии и Корее? Корейцы тогда купили всех судей, всеми НЕправдами "обыграли" Италию и Испанию (у испанцев отняли 2 чистых гола) и выползли в полуфинал. В какой заднице теперь находится сборная Кореи? Японцы же боролись честно, чем и заслужили уважение. Вот и сейчас я очень рад за них! А немцам надо хорошенько подумать: что же именно поменять "в консерватории" ;)
02.12.2022
Никита Артемичев
испанцы мерзкие футболисты.Так всегда было
02.12.2022
protch
Да... Только слепой не увидел, что испанцы спецом слили японцам игру. Ни малейшего желания в атаке забить гол у них не было видно даже под микроскопом. Аналогично испанцы играли и на прошлом чемпионате мира, где всю игру они просто возили с явным, безоговорочным преимуществом сборную России, но гол забивать не хотелти никак. Интересно, сколько заработали на этом испанцы?
02.12.2022
Никита Артемичев
Какие испанцы твари.Немцы им помогли во втором тайме,а те даже не старались.Надо было сливать и их. 1-2 бы оставили немцы и было бы справедливо! Надеюсь испанию за это покарает футбольный бог
02.12.2022
SuperDennis
Вот вам и азиатская федерация футбола! Браво Япония! Радужная немчура едет домой! Ахаха!!!!
01.12.2022
Александр Королев
Испания наказана за валяние дурака в первом тайме после забитого гола. Типичный барселонский ватокат. Потом, когда надо было отыгрываться, выяснилось, что варианта Б у испанцев нет. Например, больше играть верхом и чаще бить из-за пределов штрафной. Японцы, конечно, молодцы, но на допинг я бы их проверил.
01.12.2022
lvb
Интересно, был это умышленный слив Германии? После второго гола джапов Испания до конца игры катала тикитаку, без угроз воротам соперника) Да и пусть даже так) Приятно шо минус Дойчия на ЧМ, радужно/небинарным/инклюзивным трансам пора домой. Бог шельму метит.
01.12.2022
AZ
Дома немцев сделают реальными представителями ЛГБТ)))
01.12.2022
resifi
Теперь я видел всё! Япошек с победой!
01.12.2022
Andre_Saratov
Ситуация менялась бесподобно! В определенный момент все команды выходили из группы и все вылетали.
01.12.2022
Беркут
Потрясающе! Япония не просто вышла из группы, а вышла с первого места, играя в группе со сборными Германии и Испании. Япония практически выбила сборную Германии, хвалённую немецкую "машину", с ЧМ. Браво Япония!!!
01.12.2022
uaom
Да,уж -радужных домой отпрвили ...
01.12.2022
Apei
выйти с первого места из группы с Испанией и Германией
01.12.2022
Джон....Сильвер
Прикольно японцы с испанцами бошей кинули!
01.12.2022
Кот-матрос
Фантастика!!! Ураган-команда творит историю. Субтильные японцы с детскими лицами вынесли монстра! -----------Ну и двойная радость - главные гомы из Г. на вылет!
01.12.2022
Apei
я в шоке
01.12.2022
Михаил Т
Сборная ЛГБТ едет домой!!!
01.12.2022
Гизмо
Кто нибудь расскажите Испанцам про карму)
01.12.2022
nic2316
"Передовай: Вас не понал, прошу повторить!"(с)
01.12.2022
uaom
Молодцы якудза- первые в группе ! Педиков немецких домой отправили...
01.12.2022
AZ
Самураи красавцы! Испанцы технично сплавили немцев! Обиженные ливерные колбасы капут!)))
01.12.2022
Алехандрохорс
Японцам респект! А испанцы классно слили Германию! Брависсимо! Молчуны - домой. Говорить... А те, кто приехал в футбол играть - играть дальше!
01.12.2022
baruv
Made in Japan! Японцы влюбили в себя весь мир (ну, может, кроме Германии)!
01.12.2022