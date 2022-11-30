Защитник сборной Дании Кьер восхитился выступлением Эриксена на ЧМ-2022

Защитник сборной Дании Симон Кьер рассказал, что думает об игре хавбека Кристиана Эриксена на чемпионате мира в Катаре. Ранее команда проиграла Австралии (0:1) и закончила выступление в турнире.

«Кристиан — супергерой. Когда команда в хорошем состоянии, он великолепен. Когда сборная чувствует себя не очень здорово, он все равно великолепен. Эриксен — замечательный футболист. Но нам всем надо понять, что мы играли плохо. У нас всего один гол на турнире. Набрали всего одно очко, снова не смогли победить Австралию и не вышли из группы. Значит, будет так, мы летим домой», — заявил Кьер.

Австралия набрала 6 очков и заняла второе место в группе D. Датчане закончили турнир на четвертом месте в группе, набрав в 3 матчах только 1 очко.