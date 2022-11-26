Тигрица из Вероны: жгучая подруга Тео Эрнандеса привезла в Катар сына

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На чемпионат мира Тигрица из Вероны, как часто называют татуированную красотку, приехала с семимесячным сыном. Тео Эрнандес-младший наблюдал за матчем сборных Франции и Австралии.
Молодые люди стали встречаться два года назад. Кроме романтических отношений их объединила любовь к татуировкам.
Тео был счастлив, когда узнал, что Зое ждет ребенка.
Красотка Кристофоли замечательно выглядела, готовясь стать мамой, и не скрывала красоту своих стройных ножек с тату, даже находясь в интересном положении.
После рождения сына подруга защитника сборной Франции быстро пришла в форму.
В октябре дом Эрнандеса в Милане ограбили. Преступники ворвались, когда футболиста не было дома, и заставили Кристофоли открыть сейф и выдать драгоценности, деньги. Ущерб составил около ста тысяч евро. К счастью, во время ограбления девушка и малыш не пострадали.
Возможно, именно из-за этого происшествия пара решила не расставаться надолго и ехать в Катар.
Пара часто появляется вместе на светских мероприятиях. В этом году на церемонии вручения «Золотого мяча» Зое была одной из самых заметных девушек благодаря яркому цветочному костюму.
22 ноября Зое Кристофоли сидела на трибуне стадиона «Эль-Вакра» с сыном и наблюдала за матчем сборных Франции и Австралии.
Чемпионы мира выиграли со счетом 4:1. Тео Эрнандес заменил на 13-й минуте получившего травму своего старшего брата Люку.
После матча молодые люди встретились на трибуне стадиона.
Тео и Зое признались журналистам, что мечтают позагорать втроем на местных пляжах после победы сборной Франции на чемпионате мира
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