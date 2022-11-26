Тигрица из Вероны: жгучая подруга Тео Эрнандеса привезла в Катар сына

Защитника сборной Франции Тео Эрнандеса на трибунах поддерживает Зое Кристофоли — итальянская модель с яркой внешностью.

Вместе с футболистами — участниками чемпионата мира в Катаре в Доху прилетели их жены и подруги. Не захотела надолго расставаться со своим возлюбленным защитником сборной Франции и «Милана» Тео Эрнандесом и его подруга, известный в Италии модный блогер Зое Кристофоли.

На чемпионат мира Тигрица из Вероны, как часто называют татуированную красотку, приехала с семимесячным сыном. Тео Эрнандес-младший наблюдал за матчем сборных Франции и Австралии.

Молодые люди стали встречаться два года назад. Кроме романтических отношений их объединила любовь к татуировкам.

Тео был счастлив, когда узнал, что Зое ждет ребенка.

Красотка Кристофоли замечательно выглядела, готовясь стать мамой, и не скрывала красоту своих стройных ножек с тату, даже находясь в интересном положении.

После рождения сына подруга защитника сборной Франции быстро пришла в форму.

В октябре дом Эрнандеса в Милане ограбили. Преступники ворвались, когда футболиста не было дома, и заставили Кристофоли открыть сейф и выдать драгоценности, деньги. Ущерб составил около ста тысяч евро. К счастью, во время ограбления девушка и малыш не пострадали.

Возможно, именно из-за этого происшествия пара решила не расставаться надолго и ехать в Катар.

Пара часто появляется вместе на светских мероприятиях. В этом году на церемонии вручения «Золотого мяча» Зое была одной из самых заметных девушек благодаря яркому цветочному костюму.

22 ноября Зое Кристофоли сидела на трибуне стадиона «Эль-Вакра» с сыном и наблюдала за матчем сборных Франции и Австралии.

Чемпионы мира выиграли со счетом 4:1. Тео Эрнандес заменил на 13-й минуте получившего травму своего старшего брата Люку.

После матча молодые люди встретились на трибуне стадиона.

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