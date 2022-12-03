Сегодня, 12:00
Чемпионат мира-1962 стал вторым для сборной СССР. Она в тот момент была действующим победителем Кубка Европы, и в Чили перед командой поставили задачу завоевать медали. По мнению знаменитого форварда сборной СССР, автора золотого гола в финале Кубка Европы-1960 Виктора Понедельника, это было вполне реально. Что же помешало? Вот его рассказ:
— Начался чемпионат мира для нас невесело. Последний по дороге в Чили контрольный матч проводили в Коста-Рике. И там из-за травм потеряли сразу трех игроков! Гусарова, Серебряникова и Маслаченко, которому особенно не повезло. Когда в броске забирал мяч, левый крайний хозяев не стал почему-то перепрыгивать через нашего вратаря и бутсой врезал ему по голове.
— Маслаченко потерял сознание?
— Да, со стадиона Володю отвезли в больницу, сделали операцию. В чилийский город Арика, где проходили матчи нашей группы, мы улетели без него. Правда, потом кто-то из руководителей, вместо того чтобы отправить Маслаченко лечиться в Москву, «догадался» привезти его в Чили. Зачем? Ни играть, ни тренироваться Володя все равно не мог.
— Печально.
— В те годы существовали драконовские правила. Раз заявка сборной на чемпионат мира сформирована — никаких изменений в нее вносить уже было нельзя. Так что в распоряжении нашего тренерского штаба во главе с Качалиным осталось 19 футболистов, включая двух голкиперов — Яшина и Котрикадзе. А после стартового матча с югославами мы лишились еще и Дубинского, которому сломали берцовую кость. Бесследно эти многочисленные потери, разумеется, не прошли. Ну и не забывайте — проводить замены в игре тогда еще запрещалось. Если бы в разгар матча вдруг что-то серьезное стряслось с Яшиным, в ворота бы встал Метревели: из полевых игроков он у нас был самым быстрым и прыгучим. В высоту, например, брал метр девяносто! Не случайно в команде ему дали прозвище Муха.
— Югославию вы победили — 2:0. Зато с Колумбией в следующем туре сыграли 4:4.
— Этот матч забыть невозможно. Мы вели 3:0, 4:1 — но все равно не удержали победу. Особенно нелепым получился второй пропущенный нами гол. Колумбийцы подавали угловой. У ближней штанги замер Чохели, заменивший в обороне Дубинского. Подкрученный мяч летел низом прямо ему в ногу. Яшин крикнул: «Гиви, играй!» Чохели же по-русски говорил плохо, да и шум стоял приличный — в общем, ему послышалось: «Гиви, играю!» И он пропустил мяч, который на глазах у изумленного Левы нырнул в сетку, так никого и не задев. Этот ляп выбил нас из колеи. Счет стал 4:2 — и окрыленные колумбийцы помчались спасать игру. Заводилой у них выступил Асерос. Он прихрамывал на одну ногу, как Гарринча, но с мячом творил чудеса. В итоге мы едва не проиграли.
— Дальше была победа над Уругваем — 2:1.
— Он тогда котировался высоко. По крайней мере Аргентину с Бразилией побеждал регулярно. Матч выдался нервным и тяжелым. Уругвайцы играли очень грубо. Был у них защитник Троче, прославившийся тем, что сумел сдержать Пеле. Редкий, доложу вам, костолом! По ногам косил всех не стесняясь. Мне однажды так на пятку сзади прыгнул — чуть ахилл не оторвал, Воронина ударил исподтишка в лицо... Арбитр же на это смотрел сквозь пальцы. А после матча, в котором Иванов забил решающий гол за минуту до конца, расстроенные уругвайцы учинили настоящее побоище. Разбили стекла в раздевалке, вышибли двери, чуть не поколотили бокового судью, затем с болельщиками сцепились. Ну и хулиганье!
— В матче с Уругваем Нетто прославился джентльменским поступком. Когда мяч после удара Численко попал в сетку через дырку с внешней стороны, судья показал на центр, но Нетто на правах капитана подошел к нему и объяснил, что гола не было. Как отреагировала команда?
— Я много читал о том эпизоде, но, убей бог, в памяти у меня он не отложился! Возможно, все произошло слишком быстро и я ничего не заметил. Но ведь и после матча никто в команде этот случай тоже не обсуждал! И от самого Игоря никогда на эту тему разговоров не слышал! Если бы между ним и судьей состоялся какой-то диалог, мы бы видели. Но не было ни-че-го. Игра сразу возобновилась. Откуда потом что взялось? Кто в Союзе эту байку придумал? Вот так и рождаются мифы. Как в случае с обезьяной.
— С какой обезьяной?
— Полетели с ростовским СКА в турне по Африке. Один из матчей проводили против сборной Мали. Вратарь вышел с обезьянкой на цепочке, посадил ее на перекладину. Вроде как талисман. И вот я бью издалека, попадаю в перекладину, мартышка эта замертво падает. Что началось! Вратарь берет ее на руки, вся команда останавливается. Кричат, машут руками и уходят с поля. Зрители тоже бушуют. Переводчик говорит: «Скандал! Если она помрет, мы отсюда не уедем!»
— Чем дело кончилось?
— Очнулась — и матч продолжился. Сыграли 1:1. Корреспондент французской «Экип» передал по телефону об этом случае. Но то ли связь была плохая, то ли с переводом напутали. В общем, в наших газетах написали, что Понедельник ударом страшной силы убил обезьяну, которая стояла на воротах сборной Мали.
...О том, что предшествовало четвертьфиналу ЧМ-1962 с Чили, обиднейшем поражении, двух пропущенных голах Яшина и травле, которой потом подвергся легендарный вратарь, «СЭ» уже рассказывал.
Ну а резюмировал Виктор Понедельник так:
— Бесспорно, по подбору игроков сборная СССР была на порядок сильнее Чили. И добраться до финала нам было вполне по плечу, если бы не эти напасти. Обвал травм, несчастье с Яшиным, определенное невезение наконец. Трижды чилийцев от гола спасала перекладина! Плюс фирменное «хозяйское» судейство — лайнсмен практически при любой нашей атаке поднимал флажок по поводу и без. Плюс сказались тактические просчеты. Большинство команд уже перешло на систему 4-2-4, а мы по старинке играли «дубль-вэ» — с тремя защитниками и пятеркой форвардов. Отчасти это объясняется тем, что сборная проводила мало международных матчей, вот и запоздали с перестройкой. Правда, первым в стране внедрять эту тактику начал в московском «Динамо» Якушин, который подсмотрел ее у бразильцев на ЧМ-1958. А вот Качалин в сборной решил ничего не менять.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)