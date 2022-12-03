«В газетах написали — Понедельник ударом страшной силы убил обезьяну, которая стояла на воротах сборной Мали»

Истории про сборную СССР 60-х годов.

Чемпионат мира-1962 стал вторым для сборной СССР. Она в тот момент была действующим победителем Кубка Европы, и в Чили перед командой поставили задачу завоевать медали. По мнению знаменитого форварда сборной СССР, автора золотого гола в финале Кубка Европы-1960 Виктора Понедельника, это было вполне реально. Что же помешало? Вот его рассказ:

— Начался чемпионат мира для нас невесело. Последний по дороге в Чили контрольный матч проводили в Коста-Рике. И там из-за травм потеряли сразу трех игроков! Гусарова, Серебряникова и Маслаченко, которому особенно не повезло. Когда в броске забирал мяч, левый крайний хозяев не стал почему-то перепрыгивать через нашего вратаря и бутсой врезал ему по голове.

— Маслаченко потерял сознание?

— Да, со стадиона Володю отвезли в больницу, сделали операцию. В чилийский город Арика, где проходили матчи нашей группы, мы улетели без него. Правда, потом кто-то из руководителей, вместо того чтобы отправить Маслаченко лечиться в Москву, «догадался» привезти его в Чили. Зачем? Ни играть, ни тренироваться Володя все равно не мог.

Виктор Понедельник.

— Печально.

— В те годы существовали драконовские правила. Раз заявка сборной на чемпионат мира сформирована — никаких изменений в нее вносить уже было нельзя. Так что в распоряжении нашего тренерского штаба во главе с Качалиным осталось 19 футболистов, включая двух голкиперов — Яшина и Котрикадзе. А после стартового матча с югославами мы лишились еще и Дубинского, которому сломали берцовую кость. Бесследно эти многочисленные потери, разумеется, не прошли. Ну и не забывайте — проводить замены в игре тогда еще запрещалось. Если бы в разгар матча вдруг что-то серьезное стряслось с Яшиным, в ворота бы встал Метревели: из полевых игроков он у нас был самым быстрым и прыгучим. В высоту, например, брал метр девяносто! Не случайно в команде ему дали прозвище Муха.

— Югославию вы победили — 2:0. Зато с Колумбией в следующем туре сыграли 4:4.

— Этот матч забыть невозможно. Мы вели 3:0, 4:1 — но все равно не удержали победу. Особенно нелепым получился второй пропущенный нами гол. Колумбийцы подавали угловой. У ближней штанги замер Чохели, заменивший в обороне Дубинского. Подкрученный мяч летел низом прямо ему в ногу. Яшин крикнул: «Гиви, играй!» Чохели же по-русски говорил плохо, да и шум стоял приличный — в общем, ему послышалось: «Гиви, играю!» И он пропустил мяч, который на глазах у изумленного Левы нырнул в сетку, так никого и не задев. Этот ляп выбил нас из колеи. Счет стал 4:2 — и окрыленные колумбийцы помчались спасать игру. Заводилой у них выступил Асерос. Он прихрамывал на одну ногу, как Гарринча, но с мячом творил чудеса. В итоге мы едва не проиграли.

— Дальше была победа над Уругваем — 2:1.

— Он тогда котировался высоко. По крайней мере Аргентину с Бразилией побеждал регулярно. Матч выдался нервным и тяжелым. Уругвайцы играли очень грубо. Был у них защитник Троче, прославившийся тем, что сумел сдержать Пеле. Редкий, доложу вам, костолом! По ногам косил всех не стесняясь. Мне однажды так на пятку сзади прыгнул — чуть ахилл не оторвал, Воронина ударил исподтишка в лицо... Арбитр же на это смотрел сквозь пальцы. А после матча, в котором Иванов забил решающий гол за минуту до конца, расстроенные уругвайцы учинили настоящее побоище. Разбили стекла в раздевалке, вышибли двери, чуть не поколотили бокового судью, затем с болельщиками сцепились. Ну и хулиганье!

Игроки сборных Уругвая и СССР выходят на поле. Олег Неелов

— В матче с Уругваем Нетто прославился джентльменским поступком. Когда мяч после удара Численко попал в сетку через дырку с внешней стороны, судья показал на центр, но Нетто на правах капитана подошел к нему и объяснил, что гола не было. Как отреагировала команда?

— Я много читал о том эпизоде, но, убей бог, в памяти у меня он не отложился! Возможно, все произошло слишком быстро и я ничего не заметил. Но ведь и после матча никто в команде этот случай тоже не обсуждал! И от самого Игоря никогда на эту тему разговоров не слышал! Если бы между ним и судьей состоялся какой-то диалог, мы бы видели. Но не было ни-че-го. Игра сразу возобновилась. Откуда потом что взялось? Кто в Союзе эту байку придумал? Вот так и рождаются мифы. Как в случае с обезьяной.

— С какой обезьяной?

— Полетели с ростовским СКА в турне по Африке. Один из матчей проводили против сборной Мали. Вратарь вышел с обезьянкой на цепочке, посадил ее на перекладину. Вроде как талисман. И вот я бью издалека, попадаю в перекладину, мартышка эта замертво падает. Что началось! Вратарь берет ее на руки, вся команда останавливается. Кричат, машут руками и уходят с поля. Зрители тоже бушуют. Переводчик говорит: «Скандал! Если она помрет, мы отсюда не уедем!»

— Чем дело кончилось?

— Очнулась — и матч продолжился. Сыграли 1:1. Корреспондент французской «Экип» передал по телефону об этом случае. Но то ли связь была плохая, то ли с переводом напутали. В общем, в наших газетах написали, что Понедельник ударом страшной силы убил обезьяну, которая стояла на воротах сборной Мали.

...О том, что предшествовало четвертьфиналу ЧМ-1962 с Чили, обиднейшем поражении, двух пропущенных голах Яшина и травле, которой потом подвергся легендарный вратарь, «СЭ» уже рассказывал.

Ну а резюмировал Виктор Понедельник так:

— Бесспорно, по подбору игроков сборная СССР была на порядок сильнее Чили. И добраться до финала нам было вполне по плечу, если бы не эти напасти. Обвал травм, несчастье с Яшиным, определенное невезение наконец. Трижды чилийцев от гола спасала перекладина! Плюс фирменное «хозяйское» судейство — лайнсмен практически при любой нашей атаке поднимал флажок по поводу и без. Плюс сказались тактические просчеты. Большинство команд уже перешло на систему 4-2-4, а мы по старинке играли «дубль-вэ» — с тремя защитниками и пятеркой форвардов. Отчасти это объясняется тем, что сборная проводила мало международных матчей, вот и запоздали с перестройкой. Правда, первым в стране внедрять эту тактику начал в московском «Динамо» Якушин, который подсмотрел ее у бразильцев на ЧМ-1958. А вот Качалин в сборной решил ничего не менять.