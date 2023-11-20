Будущий форвард «Реала» Эндрик: «Месси — великий игрок, но я больше фанат Роналду»

Будущий форвард «Реала» Эндрик перед матчем между сборными Бразилии и Аргентины поделился мнением об аргентинском форварде Лионеле Месси.

«Что касается Месси, его достижения феноменальны. Здорово, что он снова лучший в мире. Я просто хочу насладиться моментом, когда смогу сыграть против него, находясь на том же стадионе, что и он, встретив его вблизи. Месси — великий игрок, но я больше фанат Криштиану Роналду. Но теперь я смогу увидеть Месси в жизни, это будет чудесно», — приводит Goal слова Эндрика.

В ноябре 17-летний нападающий «Палмейраса» Эндрик подписал предварительный контракт с «Реалом». Он перейдет в мадридский клуб летом 2024-го, когда ему исполнится 18 лет. За сборную Бразилии футболист дебютировал зимой 2023 года.

Матч между Бразилией и Аргентиной в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 пройдет 22 ноября.