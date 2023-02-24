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24 февраля, 23:44

Федерация футбола Бразилии рассматривает Луиса Энрике в качестве альтернативы Анчелотти

Иван Шитик
Корреспондент
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Федерация футбола Бразилии рассматривает Луиса Энрике в качестве кандидата на пост главного тренера национальной сборной, сообщает Fichajes.

Бывший главный тренер рассматривается в качестве запасного варианта, если бразильской стороны так и не удастся заполучить главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет назначить тренера с мировым именем на новый цикл — с прицелом на ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что Анчелотти предупредил представителей CBF о том, что сможет возглавить сборную Бразилии лишь в июне 2023 года. Анчелотти хочет доработать сезон в «Реале».

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул после поражения в 1/8 финала ЧМ-2022 от сборной Марокко (0:0, пенальти — 0:3).

Карло Анчелотти
Сборная Бразилии по футболу
Луис Энрике
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