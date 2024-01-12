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Сегодня, 18:55

ФИФА оштрафовала футбольные федерации Бразилии и Аргентины после беспорядков в матче отбора ЧМ

Руслан Минаев
Беспорядки на стадионе «Маракана» в матче Бразилия — Аргентина.
Фото Reuters
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ФИФА оштрафовала футбольные федерации Бразилии и Аргентины после беспорядков перед матчем квалификации чемпионата мира-2026.

Встреча проходила в ноябре на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась победой Аргентины со счетом 1:0.

Дисциплинарная комиссия ФИФА оштрафовала Бразилию на 50 тысяч швейцарских франков (59 тысяч долларов) за неспособность поддерживать закон и порядок. Аргентина оштрафована на 20 тысяч швейцарских франков (23 тысячи долларов) за отсутствие порядка и дисциплины на стадионе и за его пределами.

Помимо этого, Аргентине придется закрыть продажу билетов на 50 процентов мест на стадионе в следующем матче отбора ЧМ-2026. В сентябре сборная примет Чили.

Поцелуй, массовая драка полиции и фанатов, победа Аргентины над Бразилией

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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