Валентин Иванов уже готовит судей к чемпионату мира 2026 года

На этой неделе в Испании состоялся сбор европейских судей, входящих в число кандидатов на обслуживание матчей чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Сбор был организован ФИФА при содействии судейского комитета Королевской федерации футбола Испании.

Как стало известно «СЭ», одним из инструкторов работал Валентин Иванов, который не впервые готовит рефери к первенству планеты. Напомним, что минувшей осенью один из лучших российских арбитров также возглавил департамент судейства футбольной ассоциации Катара.

Валентин Иванов на сборе европейских судей в Испании.

В список рефери, представляющих УЕФА и предварительно отобранных для работы на ЧМ-2026, на сегодня включены 22 судьи: Славко Винчич (Словения), Сердар Гезюбюйюк (Нидерланды), Срджан Йованович (Сербия), Иштван Ковач (Румыния), Иван Кружляк (Словакия), Франсуа Летексье (Франция), Данни Маккели (Нидерланды), Маурицио Мариани (Италия), Давиде Масса (Италия), Халиль Умут Мелер (Турция), Гленн Нюберг (Швеция), Ирфан Пельто (Босния), Жоау Пиньейру (Португалия), Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания), Артур Соареш Диаш (Португалия), Клеман Тюрпен (Франция), Хесус Хиль Мансано (Испания), Феликс Цвайер (Германия), Сандро Шерер (Швейцария), Эспен Андреас Эскос (Норвегия), а также Тесс Улофссон (Швеция) и Стефани Фраппар (Франция).