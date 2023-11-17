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Сегодня, 14:49

Капитан сборной Аргентины Месси похвалил главного тренера сборной Уругвая

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после поражения от Уругвая (0:2) в рамках отбора на ЧМ-2026 отметил работу главного тренера команды соперника Марсело Бьелсы.

«Была видна рука Бьелсы. Во всех командах, с которыми он работал — с клубами и сборной Аргентины — видна его рука. Они очень хороши. Нам пришлось проиграть, это испытание для нас. Я давно говорил, что такое может случиться», — цитирует Месси Ole.

Сборная Аргентины опродолжает лидировать в южноамериканской части отбора на турнир. После пяти туров команда Лионеля Скалони набрала 12 очков.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Марсело Бьелса
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