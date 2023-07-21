Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 05:33

Луис Фернандо Суарес уволен из сборной Коста-Рики

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Федерация футбола Коста-Рики объявила об увольнении Луиса Фернандо Суареса с поста главного тренера мужской сборной страны.

«По решению Исполнительного комитета Луис Фернандо Суарес больше не будет тренером мужской сборной Коста-Рики. Мы желаем ему успехов в его следующих задачах, и вскоре мы объявим того, кто возглавит сборную», — говорится в сообщении.

63-летний колумбийский специалист с 2021 года работал со сборной Коста-Рики. Под его руководством команда сыграла 36 матчей: 17 побед, 7 ничьих и 12 поражений.

Футбол
Сборная Коста-Рики по футболу
0
Читайте также
Тактаров вернется в бои спустя 15 лет. Экс-чемпион UFC подерется с Монсоном
Мирру Андрееву слишком жестко наказали на Уимблдоне. Фанаты требуют пересмотра правил
Группировка «Юг» отразила семь атак ВСУ на трех направлениях
Глава минкульта Украины подал в отставку после предложения Зеленского
В США назвали число уничтоженных на Украине БМП Bradley
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Ставить ли Бобровского в матче с Канадой? / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Катар 2022. Изнанка чемпионата мира
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генсек РФС: «Уверенность в возвращении к отбору на ЧМ-2026 повысилась бы, если бы с нас сняли запреты»