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Сегодня, 22:23

Глава AFA заявил, что Месси запросто может сыграть на ЧМ-2026

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа хочет видеть нападающего Лионеля Месси на ЧМ-2026.

«Да, я могу представить Месси на ЧМ-2026, и мне бы хотелось, чтобы он там сыграл. С его данными он запросто сможет сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Он будет играть на той позиции, на которой захочет, потому что действительно на это способен. Все будет зависеть от того, чего он хочет, но, конечно, я об этом мечтаю», — приводит слова Тапиа Mundo Deportivo.

В финале ЧМ-2022 аргентинцы переиграли Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец провел 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Также он был признан лучшим игроком турнира.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/america/20230905/1002064354/messi.html
Лионель Месси
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Сборная Аргентины по футболу
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