Месси допустили, что может выступить на чемпионате мира 2026 года

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о своем участии на чемпионат мира 2026 года.

«Чемпионат мира 2026 года? Учитывая возраст, в котором я буду к тому времени, это кажется трудным — но посмотрим», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Месси дебютировал за сборную Аргентины в августе 2005 года в матче с Венгрией. Всего за национальную команду 36-летний нападающий провел 178 матчей, забил 106 мячей и отдал 56 результативных передач.