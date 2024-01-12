Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 11:30

Вместо Анчелотти — ветеран, ругавшийся с Неймаром. Сборная Бразилии год искала главного тренера

Тренер Доривал Жуниор возглавил сборную Бразилии
Андрей Кузичев
Корреспондент
Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор.
Доривал Жуниор.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Пентакампеонов возглавил Доривал Жуниор.

Идея фикс

Одна из самых титулованных и амбициозных национальных сборных планеты наконец-то обрела постоянного главного тренера, которым стал 61-летний Доривал Жуниор. Самое поразительное в этой истории — даже не личность нового рулевого пентакампеонов, к которым сватали мировых знаменитостей, а риторический вопрос: «Почему так долго?».

По сути, Бразилия прожила без тренера целый год, хотя Тите объявил о своем уходе почти за полгода до ЧМ-2022. Говорят, в федерации были недовольны тем, что этот специалист отказался от участия в поиске своего преемника, только он и не должен был этого делать. Это задачи других людей, однако есть версия, что главе бразильского футбола Эдналдо Родригесу банально не хватило управленческого опыта. Да и свой пост он занял неожиданно — на волне скандала с обвиненным в сексуальных домогательствах предшественником Рожерио Кабокло.

С самим Родригесом тоже приключилась шумная история, и в декабре он даже временно передавал полномочия Жозе Пердису после решения суда Рио-де-Жанейро признать недействительными президентские выборы-2022. Правда, Верховный суд Бразилии скандальное решение отменил, и отправлявшей в Бразилию специального эмиссара ФИФА не пришлось отстранять клубы и сборные от международных турниров за вмешательство государственных органов в дела федерации.

Форвард сборной Бразилии Габриэль Мартинелли. Бразилия на дне. Селесао бьет антирекорды, но не все так безнадежно

Впрочем, данная история не имеет отношения к тренерскому вопросу. Закрывать тему было нужно давно, однако Родригес был одержим кандидатурой иностранного специалиста и персонально Карло Анчелотти. Президент высказывался на эту тему публично, несмотря на действовавший контракт итальянца с «Реалом». Даже составил план, согласно которому Анчелотти примет пентакампеонов по окончании соглашения с клубом летом 2024 года — перед или после Кубка Америки.

Только все это напоминало поход в казино, где отчаявшийся игрок ставит последнюю фишку на зеро. Шанс сорвать куш вроде бы есть, но вероятность проиграться в пух и прах — почти стопроцентная. Так, собственно, и произошло, а все слухи о Зинедине Зидане и категорически не подходящем Бразилии стилистически Жозе Моуринью выглядели попыткой сделать хорошую мину при плохой игре.

Фото Global Look Press

Промежуточный вариант

Упоминание стиля — не просто слова. В Бразилии регулярно писали, что у президента федерации есть три ключевых требования к кандидату на тренерский пост — громкое имя, зарубежный паспорт и ставка на яркий атакующий футбол. В итоге же было принято промежуточное решение, из-за которого сборная потеряла целый год. Сначала ее в контрольных матчах возглавлял Рамон Менезес из олимпийской сборной, а потом придумали должность временного тренера-совместителя, пригласив на эту роль Фернанду Диниза.

Бесспорно, классного специалиста с оригинальным стилем и замешанной на психологии методикой. Но, во-первых, такой системный подход хорош в клубе, а не в собирающейся на несколько дней сборной. А во-вторых, условия, на которых работал Диниз, изначально выглядели странно. Так, по договоренности с «Флуминенсе», который впервые в истории выиграл Кубок Либертадорес, у тренера было право отлучаться в сборную только на отборочные матчи ЧМ-2026.

Сейчас же выяснилось, что федерация не рассматривала Диниза на должность постоянного тренера. Причем специалисту об этом сообщил не Родригес, а президент «Флу». Словом, у Диниза есть все основания для обиды. Зато у Доривала Жуниора, сменившего за карьеру более двадцати клубов, настроение прямо противоположное, и он признался, что сбылась его мечта, а это назначение — признание работы в «Сан-Паулу», с которым тренер выиграл Кубок Бразилии. Этот же трофей он ранее брал с «Сантосом» и «Фламенго». Кроме того, в послужном списке специалиста значатся выигрыш Кубка Либертадорес с «Фламенго» и Суперкубка Южной Америки с «Интернасионалом», а также побед в серии В с «Васку да Гама».

Футболист сборной Бразилии Неймар.
Неймар.
Фото Global Look Press

Победа над раком

Показательна реакция СМИ на назначение Доривала. За границей и в особенности в России все принялись дружно вспоминать ссору с еще 18-летним Неймаром. Игрок заработал пенальти, но тренер к возмущению восходящей звезды настоял, чтобы 11-метровый исполнял другой футболист. По итогам конфликта Доривал решил оштрафовать игрока и отстранить его на два матча, однако совет директоров встал на сторону Нея. Когда же тренер заявил, что проштрафившийся форвард будет в заявке, но не выйдет на поле, дело закончилось отставкой.

Естественно, пошли разговоры о том, что Доривалу будет сложно со своенравной звездой, но есть ощущение, что той истории придают слишком большое значение. Все-таки это было почти четырнадцать лет назад. К тому же уже после своего ухода из «Сантоса» Доривал говорил, что причиной отставки является не поведение игрока, а реакция клубного руководства. Больше того, тренер рассыпался в комплиментах Неймару, утверждая, что тот уже превосходит Криштиану Роналду, а уступает только Месси.

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор.
Фото AFP

И опять же, об этом говорят в Европе. В Бразилии все иначе, и, представляя Доривала, пресса вспоминает совсем другие истории. Как тот рос в футбольной атмосфере, будучи племянником звезды «Палмейраса» 60-70-х годов Дуду. Как вместе с братом был талисманом клуба «Ферровиариа», где один из руководящих постов занимал глава семейства. Наконец, о вынужденной паузе в карьере, когда в 2019-м у Доривала обнаружили рак, а ранее с этой болезнью сражалась его супруга. История же скандала с Неем — лишь миг богатой на события карьеры.

Провалившая осеннюю часть отборочного цикла сборная — ее пик. На своей первой пресс-конференции в новом качестве тренер говорил об этом не раз. Он признался, что никогда не приходит в команду с готовой схемой, а исходит из имеющихся ресурсов. «Я хочу защищаться максимальным количеством игроков и точно так же атаковать», — подчеркнул Доривал. Еще тренер пообещал яркий футбол и не заглядывать игрокам в паспорт, персонально упомянув не вызывавшегося в последнее время Тиагу Силву.

Неймар. Кошмарная осень Неймара: спровоцировал серию скандалов и получил страшную травму в сборной

Ну а проблема Неймара, наличие которой Доривал категорически отрицает, пока неактуальна. Форвард травмирован и пропустит Кубок Америки. Доривал говорит, что сборной придется учиться играть без Нея. А слова о том, что это один из трех лучших футболистов мира — шаг к примирению. Если оно, конечно, требовалось. Премьера сборной Доривала — в мартовских контрольных матчах с Англией и Испанией. Впрочем, такую формулировку стоит поправить, потому что сам тренер подчеркнул: «Отныне это не команда Доривала, а сборная Бразилии».

0
Читайте также
Знаменитый шведский тренер Свен-Еран Эрикссон болен раком
Призера Олимпиады боксера Никитина отправили в СИЗО по делу о вымогательстве
МИД Ирана заявил об усилении нестабильности в Йемене из-за ударов по хуситам
ВВС США рассказали об итогах удара по йеменским хуситам
Хуситы пообещали отплатить США и Великобритании за атаку на Йемен
Кардиолог перечислила симптомы возникновения тромбов
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Ставить ли Бобровского в матче с Канадой? / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Катар 2022. Изнанка чемпионата мира
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Бразилия на дне. Селесао бьет антирекорды, но не все так безнадежно