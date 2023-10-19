Блокбастер в отборе к ЧМ от сборной Афганистана. Тренер отказался заполнять заявку на решающий матч, команда победила без него

Чуть не напоролись на техническое поражение.

В Азиатской футбольной конфедерации только начались матчи отбора на ЧМ-2026, но там уже успела произойти невероятная история. Сборная Афганистана выиграла матч и прошла в групповую стадию квалификации без главного тренера, который пытался слить команду.

Тренер после фактической отставки добивался для сборной технического поражения

Афганистан — одна из худших сборных Азиатской конфедерации по рейтингу, потому начал отбор на чемпионат мира с первого квалификационного раунда, где нужно сыграть две игры со случайно выбранной командой. Жребий подкинул Монголию.

12 октября в домашнем матче сборная Афганистана победила 1:0, успех требовалось закрепить в ответной игре. Но неожиданно футболисты заявили, что не хотят работать с кувейтским тренером Абдуллой Аль-Мутайри, и потребовали у того не принимать участие во второй встрече с Монголией.

Футболисты считали, что у Аль-Мутайри низкий уровень квалификации, а также что он способствовал расколу раздевалки и использовал футболистов ради спонсорской выгоды. По крайней мере, об этом сообщил представитель Афганистанской футбольной федерации Фируз Машуф.

Однако Аль-Мутайри так просто не сдался. Он согласился покинуть сборную, но напоследок попытался насолить — а именно, отказался заполнять заявку на матч, когда до его начала оставалась 51 минута (на тот момент чиновники официально еще не отправили Абдуллу в отставку, хотя командой он уже не руководил). Отсутствие заявки грозило техническим поражением 0:3 и, следовательно, вылетом Афганистана из отбора. Но футболисты в последний момент заполнили ее самостоятельно и все-таки вышли на поле.

И не зря: сборная Афганистана снова победила 1:0 и прошла во второй отборочный раунд. Там их ждет групповой этап: сыграют с Индией, Кувейтом и Катаром. Всего будет пять отборочных раундов, гарантировать участие на ЧМ можно уже с третьего, но для этого надо будет занять первое или второе место в группе из шести команд. Сборная Афганистана ни разу в истории не преодолевала второй отборочный раунд.

Абдулла Аль-Мутайри (справа). Фото Соцсети

ФИФА называла Аль-Мутайри надеждой афганистанского футбола

Аль-Мутайри пришел в сборную в апреле 2023 года. До этого он тренировал молодежку сборной Киргизии и взрослую сборную Непала, с которой в 2021 году дошел до финала Южноазиатской федерации, но был разгромлен сборной Индии 0:3. В Непале Абдулла тоже скандалил: конфликтовал с вице-президентом местной футбольной федерации, выгнал из сборной 10 футболистов, которые жаловались на условия тренировок, и объявил об уходе из команды в соцсетях.

При этом ФИФА в своей статье в мае назвала Аль-Мутайри «надеждой афганистанского футбола». Но, как мы видим, союз не особо удался. В тексте подчеркивалась тактическая выучка Абдуллы (тщательно изучает сильные и слабые стороны соперников, гибок в построении тактики) и его заостренность на физической подготовке футболистов. Афганистан в последние годы начал активнее вливать средства в развитие спорта, поэтому назначение Аль-Мутайри восприняли как попытку превратить местную сборную в серьезную силу азиатского футбола.

Теперь федерации нужно в срочном порядке искать ему замену. Второй отборочный раунд стартует уже 16 ноября выездным матчем с Катаром.