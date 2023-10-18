Новый рекорд Месси, жуткая травма Неймара и победный юбилей Рондона

Главные события 4-го тура отборочного цикла ЧМ-2026 в Южной Америке.

Бенефис Нуньеса

Скандал с Неймаром, которого обидел брошенный в него собственным болельщиком стакан с попкорном, а также упущенная победа над Венесуэлой при достаточно скучной игре создали вокруг бразильской сборной далекий от позитивного эмоциональный фон. Однако Фернандо Диниз взял свою главную звезду под защиту, заявив, что от Нея не откажется ни один тренер в мире. А так как повреждение Каземиро оказалось несерьезным, Диниз (отчасти вынужденно в связи с травмой Данилу) поменял обоих латералей и отправил на острие атаки Габриэла Жезуса.

Однако косметический ремонт кардинально ничего не изменил. В том числе и благодаря очень осторожной игре Уругвая. Казалось, мы видим не команду Марсело Бьельсы, а наблюдаем за лучшими образцы оборонительного футбола времен Оскара Табареса. Например, главный бомбардир хозяев и будущий герой матча Нуньес для начала получил предупреждение за снос Родриго. Но и забил в итоге он — в, по сути, единственной за первый тайм острой атаке замкнув подачу Максимилиано Араухо.

Неймар получил травму. Фото Reuters

И на этом неприятности пентакампеонов не закончились. Неймар, неудачно оступившись после в целом рядового единоборства, не смог подняться с газона. Уже по его первой реакции было понятно, что повреждение серьезное, и вспомнились регулярные проблемы форварда. С поля не сдержавшего слез игрока вынесли на носилках, а под трибуны он уходил, опираясь на представителя медицинского штаба и не мог наступить на поврежденную ногу. По горячим следам бразильские эксперты заключили, что речь, скорее всего, идет не о хронических проблемах с лодыжкой, а о разрыве крестообразных связок.

Все это, впрочем, не оправдывает Бразилию. Ее длившаяся с 2015 года беспроигрышная серия из 37 отборочных матчей прервалась абсолютно закономерно. Кроме штрафного Родриго с попаданием в перекладину больше и вспомнить нечего, хотя в концовке на поле были три номинальных центрфорварда (Жезус, Матеус Кунья и Ришарлисон). Только количество не всегда трансформируется в качество, а два удара (ноль в створ) — настоящая катастрофа. Да и не было у бразильцев бешеной страсти уровня Нуньеса, который находился у линии поля в окружении защитников и все равно в падении отдал передачу де ла Крусу. Первая за 22 гола победа Уругвая над бразильцами — это победа как системы, так и персонально Дарвина.

Осталась только Бразилия

Как признался Лионель Скалони после предыдущего матча, решение по Месси будет приниматься ближе к игре в Лиме. А так как в сборной к здоровью Лео относятся очень трепетно, увидев фамилию капитана в стартовом составе, можно было не сомневаться — его уровень готовности близок к идеальному. Чтобы убедиться в этом, много времени не потребовалось.

И пусть сначала 39-летний Герреро пару раз напряг не пропускающего уже 690 минут Эмилиано Мартинеса, Месси показал, что такое эффективность. Сам разогнал атаку в центре поля, и сам же ее завершил ударом в касание после паса Николаса Гонсалеса. Так закрылся один гештальт, ведь прежде в отборочных матчах Лео перуанцам не забивал. До полного комплекта осталось поразить ворота Бразилии, с которой «альбиселесте» сыграют в ноябре.

Лионель Месси с мячом. Фото AFP

Когда аргентинская «десятка» в такой форме — ловить соперникам нечего. Не помогут ни вынужденная замена травмировавшегося Монтиэля на профильного центрального защитника Мартинеса Куарту, ни сразу четыре замены в перерыве. Разве что ВАР и сходивший к монитору арбитр могут немного пожалеть, отменив хет-трик Месси. Впрочем, и без него Лео забрал у друга Луиса Суареса рекорд по числу мячей в отборочных турнирах (31). Правда, в мировом масштабе обошедший Левандовски аргентинец пока четвертый — после гватемальца Руиса (39), Криштиану Роналду (38) и иранца Даеи (35). Ключевое слово здесь — «пока». Отбор в Южной Америке длинный.

РПЛ на лавке

Нулевая ничья в Кито — недоразумение. Логичнее было бы, если бы команды, как минимум, по разу обменялись голами. Однако в первом тайме за Колумбию был каркас ворот, а после перерыва уже гости не использовали свои шансы. Во-первых, Луис Диас не смог реализовать пенальти. Во-вторых, взятие эквадорских ворот было отменено, так как находившийся в офсайде Борре мешал голкиперу.

После этого эпизода была опубликована любопытная статистика решений ВАР в отборочных матчах мировых чемпионатов в Южной Америке. Оказывается, Колумбия страдает от этого большего всего, и уже четыре ее гола были аннулированы. Зато Эквадор с Парагваем извлекли максимальную пользу из внедрения современных технологий. Взятия их ворот после изучения повторов отменялись по четыре раза. Остается добавить, что из тройки представителей РПЛ на поле появился только вышедший на замену на 88-й минуте зенитовец Барриос.

Если не обыгрывать Боливию, которая разучилась набирать очки даже в высокогорном Ла-Пасе, то кого еще? Иных вариантов у Парагвая просто не было, и он со своей задачей справился. Вернувшись к схеме с четверкой защитников, что привело к отправке в запас как динамовца Бальбуэны, так и краснодарца Алонсо, красно-белые решили свою главную проблему. А именно — вспомнили, как забивать.

Боливийцы для этого подходили как нельзя лучше, ведь они пропускают на протяжении 32 выездных отборочных матчей. Это, кстати, не мировой рекорд, которым владеет эта же команда. С 1957 по 2008 год у нее было 54 таких игры! Парагвай продлил текущую серию благодаря Санабрии, который на днях прославился тем, что был обвинен в плевке в сторону Месси. После выхода на замену для гола форварду хватило двух минут с двумя секундами.

Воодушевленные героический ничьей в Бразилии венесуэльцы на кураже разобрались с продолжающими стареть чилийцами. Хозяева, конечно, тоже не молоды, но до состояния застоя пока не дошли. Ну а малыш Сотельдо (160 см) в свои 26 лет находится в самом расцвете сил и устроил персональный бенефис. Сначала после грубой ошибки соперника забил сам, потом ассистировал Рондону, и, наконец, — выдав крутое соло — организовал гол Мачиса. Легкое касание Кассереса, которому формально засчитали ассистентский балл, не в счет.

Чилийцев же подвел вышедший на замену после перерыва Нуньес, который на 59-й минуте получил предупреждение и тут же — за пару тычков арбитра пальцем в грудь — второе. Так что два из трех голов — это почти хоккейный розыгрыш лишнего. Что касается нашего старого знакомого Рондона, который в своем 100-м матче за сборную вывел команду на поле с капитанской повязкой, то он повторил национальный рекорд и забил 12-й мяч в отборочных турнирах мировых чемпионатов.