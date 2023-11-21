Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Сегодня, 13:30

Бразилия — Аргентина: время начала и где смотреть трансляцию матча отбора ЧМ-2026

Бразилия сыграет с Аргентиной в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 22 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лионель Месси, сборная Аргентины.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Бразилия сыграет с Аргентиной в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 в ночь на 22 ноября. Матч пройдет на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и начнется в 3.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи Бразилия — Аргентина будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — 03.25 по московскому времени. Также игру можно посмотреть на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko (необходимо подключить платную подписку).

В последних 5 личных встречах дважды побеждала Аргентина (1:0, 1:0) и столько же побед у бразильской команды (2:0, 1:0). Еще одна игра завершились вничью — 0:0.

Чемпионат мира по футболу: таблицы, новости, статьи, расписание в актуальном виде на нашем сайте

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
0
Читайте также
Норвежский лыжник Иверсен надеется на возвращение россиян на международные турниры
«Барселона» подтвердила, что Гави диагностирован разрыв крестообразной связки
Антонов назвал новый пакет помощи США для Украины успокоительной пилюлей
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»
Премьер-министр Японии выразил готовность к запуску спутника КНДР
На Курскую АЭС-2 доставили «атомное сердце» второго энергоблока
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Ставить ли Бобровского в матче с Канадой? / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Катар 2022. Изнанка чемпионата мира
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Мостовой оценил роль Месси в сборной Аргентины