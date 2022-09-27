Кантона объяснил, почему бойкотирует чемпионат мира 2022 года в Катаре

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрик Кантона объяснил, почему бойкотирует чемпионат мира 2022 года в Катаре. 56-летний француз заявил, что не стоит критиковать игроков, которые не хотят этого делать.

«Если какой-то футболист скажет: «Я бойкотирую чемпионат мира», то я отвечу: «Браво», — приводит слова Кантона The Athletic. — Но нельзя осуждать 20-летнего игрока, карьера которого длится 10 лет и которого по 24 часа в сутки окружают люди из мира футбола. Но нужно говорить о футбольных федерациях, о политиках, у которых есть мощь, чтобы заявить: «Нет, мы не поедем на чемпионат мира». Не стоит разочаровываться, если футболисты не хотят бойкотировать турнир, потому что это в первую очередь дело политиков, президентов, федераций и министров. У них есть настоящая власть, и они могут объявить чемпионату мира бойкот. Винить футболистов — это слишком просто«.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.