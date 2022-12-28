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Сегодня, 22:41

Губерниев: «Между Месси и Роналду спор решен — Лео сильнее и величественнее»

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, какое спортивное событие стало для него самым главным в 2022 году, а также заявил, что спор между нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси и португальским форвардом Криштиану Роналду уже решен.

«Главное спортивное событие года — даже не Олимпиада, а финал чемпионата мира по футболу в Катаре. Я видел все финалы с 1982 года и могу сказать, что финал 2022 года — самый выдающийся. Он был величайшим по игре и драматургии. Для меня окончательно ясно, что Месси великолепен и грациозен, но он не Марадона. Да, между Роналду и Месси спор решен — Месси сильнее и величественнее. Но Месси не Марадона. В футбол Марадона играл лучше», — приводит слова Губерниева Sport24.

На ЧМ-2022 37-летний Роналду провел 5 матчей за сборную Португалии и забил 1 гол с пенальти Гане. Его команда покинула чемпионат мира после поражения от Марокко (0:1) в четвертьфинале турнира.

Месси на мировом первенстве в Катаре сыграл 7 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи, вместе с командой он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец признан лучшим игроком турнира.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2022-12-28-guberniyev-luchshiy-sportsmen-goda-v-rossii-bolshunov-sportsmenka-goda-eto-nepryayeva-i-shcherbakova
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Дмитрий Губерниев
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Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Дмитрий Кузнецов назвал Месси лучшим игроком 2022 года