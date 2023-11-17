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Сегодня, 01:30

Колумбия — Бразилия: смотреть трансляцию матча отбора ЧМ 2026 в прямом эфире

Трансляция игры отбора ЧМ 2026 Колумбия — Бразилия на «Матч Футбол 2» начнется в 2.50
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Винисиус Жуниор.
Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
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Сборная Бразилии по футболу в гостях в городе Барранкилья встретится со сборной Колумбии в матче пятого тура группового турнира квалификации на чемпионат мира-2026.

В матч-центре «СЭ» можно будет следить за самыми важными событиями игры Колумбия — Бразилия.

Телеканал «Матч Футбол 2» в прямом эфире покажет видеотрансляцию противостояния Колумбия — Бразилия. Начало — в 02.50 мск 17 ноября.

Бразильцы располагаются на третьем месте с 7 баллами в турнирной таблице отбора на ЧМ-2026. Колумбийцы с шестью баллами занимают пятое место в группе.

С 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира-2026.

ЧМ-2026 по футболу: новости и результаты матчей, расписание игр и отборочные турниры мирового первенства, обзоры и статистика в актуальном виде на сайте.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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