«Матч ТВ» покажет все матчи чемпионата мира-2022 в Катаре

«Матч ТВ» покажет все 64 матча группового турнира и стадии плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре. Матчи будут транслироваться на всех тематических каналах холдинга.

Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Встречи пройдут на 8 стадионах в 5 городах Катара.

Финал чемпионата мира состоится 18 декабря на «Национальном стадионе» в городе Лусаиле.

В финальной части чемпионата мира 2022 года примут участие 32 сборные. Россия в ходе отборочной стадии дошла до стыковых матчей, однако в конце февраля 2022 года ФИФА отстранила национальную команду от соревнований.