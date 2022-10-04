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Чемпионат мира

Сегодня, 13:33

«Матч ТВ» покажет все матчи чемпионата мира-2022 в Катаре

Руслан Минаев
ЧМ-2022.
Фото Global Look Press

«Матч ТВ» покажет все 64 матча группового турнира и стадии плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре. Матчи будут транслироваться на всех тематических каналах холдинга.

Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Встречи пройдут на 8 стадионах в 5 городах Катара.

Финал чемпионата мира состоится 18 декабря на «Национальном стадионе» в городе Лусаиле.

В финальной части чемпионата мира 2022 года примут участие 32 сборные. Россия в ходе отборочной стадии дошла до стыковых матчей, однако в конце февраля 2022 года ФИФА отстранила национальную команду от соревнований.

Чемпионат мира по футболу 2022
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Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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