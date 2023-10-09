Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) направила в ФИФА письмо о намерении подать заявку на проведение ЧМ-2034, сообщается на официальном сайте организации.

«Намерение Саудовской Аравии подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года является историческим событием и отражает стремление страны открыть новые футбольные возможности на всех уровнях и стремление поддерживать развитие игры во всех уголках земного шара», — сказано в заявлении SAFF.

В начале октября ФИФА объявила, что ЧМ-2030 пройдет в шести странах на трех континентах. Основными организаторами турнира числятся Испания, Португалия и Марокко, но первые матчи турнира пройдут в Южной Америке — их примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.