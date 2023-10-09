Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Сегодня, 14:25

Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира 2034 года

Виктория Кравченко
Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира 2034 года.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Федерация футбола Саудовской Аравии официально подала заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году, информирует пресс-служба организации.

«Намерение Саудовской Аравии подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2034 является историческим событием и отражает стремление страны открыть новые футбольные возможности на всех уровнях и стремление поддержать развитие игры во всех уголках земного шара», — говорится в заявлении.

Хозяева турнира будут утверждены на отдельном конгрессе ФИФА. Более 70 ассоциаций — членов ФИФА со всех континентов публично заявили о своей поддержке Саудовской Аравии.

Чемпионат мира по футболу
1
Обсудить
Читайте также
Конте может возглавить «Севилью»
Международный союз конькобежцев отказался обсуждать возвращение российских спортсменов
I24: 260 тел нашли на юге Израиля, где проходил музыкальный фестиваль
Le Figaro предупредила о смене представления об Израиле у народов Ближнего Востока
Сын Трампа указал на американские автоматы M4 в руках палестинцев
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Ставить ли Бобровского в матче с Канадой? / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Катар 2022. Изнанка чемпионата мира
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Блаттер назвал абсурдным решение проводить ЧМ-2030 на трех континентах