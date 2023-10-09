Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира 2034 года

Федерация футбола Саудовской Аравии официально подала заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году, информирует пресс-служба организации.

«Намерение Саудовской Аравии подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2034 является историческим событием и отражает стремление страны открыть новые футбольные возможности на всех уровнях и стремление поддержать развитие игры во всех уголках земного шара», — говорится в заявлении.

Хозяева турнира будут утверждены на отдельном конгрессе ФИФА. Более 70 ассоциаций — членов ФИФА со всех континентов публично заявили о своей поддержке Саудовской Аравии.