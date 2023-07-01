«Против Испании все прошло по плану. По нашему плану». Черчесов вспоминает историческую победу России на ЧМ

Это случилось 5 лет назад.

1 июля 2018 года сборная России сотворила один из самых памятных моментов домашнего чемпионата мира. В переполненных «Лужниках» наша команда выдала сверхнапряженный матч с Испанией, который завершился яркой победой в серии пенальти.

О том, как это было, корреспондент «СЭ» поговорил со Станиславом Черчесовым, который выводил Россию в четвертьфинал ЧМ, а прямо сейчас возглавляет «Ференцварош».

Когда все выбежали на поле, я начал думать, как мы будем готовиться к четвертьфиналу

— Сколько раз вы пересматривали матч Россия — Испания?

— Один.

— И когда это было?

— На следующий день после той игры в «Лужниках». Наш тренерский штаб дал ребятам выходной на 2-е июля, а мы сами начали готовиться в Новогорске к четвертьфиналу.

— Трудно поверить, что за эти пять лет вы ни разу не натыкались на хайлайты игры — по ТВ или в интернете.

— Вы ведь меня спросили о полном матче, а отдельные эпизоды, конечно, не раз попадались на глаза. Чаще всего — волшебная нога Игоря [Акинфеева], но не только она (смеется).

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— После того самого сейва Акинфеева на поле началась куча мала, но вас в ней не оказалось. И в целом ваша реакция показалась довольно сдержанной. Неужели не разрывало от радости, как других?

— У каждого свой характер. Мои эмоции чаще всего остаются внутри, а в тот момент я уже начал думать, как мы будем готовиться к следующей игре. Аппетит приходит во время еды, и всем нам хотелось пройти тогда как можно дальше. И морально, и физически мы были к этому готовы, что и показал матч с Хорватией.

По прошествии пяти лет могу только еще раз поблагодарить РФС, весь наш тренерский и административный штаб, а также всех ребят, которые отдали тогда все силы и эмоции без остатка ради своих болельщиков и своей страны.

— Перед матчем Испания считалась очевидным фаворитом. А те, кто вас сильно не любят, при каждом удобном случае до сих пор напоминают, что Россия победила чуть ли не случайно и на фоне ужасной по качеству игры. Что скажете на это?

— Понятно, что на бумаге фаворитом нашей пара считалась Испания, но мы-то сами при этом не считали себя аутсайдерами (смеется). Какая разница, кто там и что говорил со стороны, если внутри команды у ребят не было никакого страха или пиетета? Мы видели, что у Испании не было присущего ей куража на этом турнире, а экстренная смена тренера ей не столько помогла, сколько, видимо, помешала.

Мы готовились играть против конкретной команды в конкретный день 1 июля 2018 года и в заданных условиях, а не думали о том, что нам будет противостоять воспеваемый кем-то мегафаворит. Если бы так думали, то вряд ли смогли бы добраться с Испанией даже до дополнительного времени.

Что касается качества игры, то пусть эти критиканы скажут в лицо нашим ребятам, как они ужасно сыграли! Против Испании, всегда владеющей мячом больше соперника, была выбрана такая тактика, которая могла принести успех. Ребята отменно выполнили задачу и выложились не на 100, а на 150 процентов. Да, у испанцев возникли голевые моменты, но как их может не быть у такой команды?

Радость игроков сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ»

По поведению в раздевалке видел: ребята готовы к игре с таким соперником

— Главным героем и символом той победы принято считать Игоря Акинфеева. Кого еще выделили бы лично вы?

— Всех! Это была общая победа. Да, в любой команде есть лидеры раздевалки, а Игорь был одним из них вместе с Сергеем [Игнашевичем] и Артемом [Дзюбой], но разве нельзя не отметить Головина, Зобнина, Марио Фернандеса, Черышева? Каждый из названных ребят, как и все остальные, внесли свою лепту в историю той сборной России, которая добралась на ЧМ-2018 до четвертьфинала и остановилась в полушаге от полуфинала.

— В раздевалке перед игрой с Испанией у вас было ощущение, что победите вопреки прогнозам?

— Думаете, что по случаю пятилетнего юбилея я вот сейчас возьму и скажу, что был уверен в победе (смеется)? Нет, не скажу. Но я был уверен в том, что ребята морально готовы к игре против такого соперника. Это было видно по их лицам и по их поведению в раздевалке перед матчем.

Мы ведь уже провели вместе два года к тому моменту, прошли через шквал критики и бог знает чего еще, так что я научился хорошо чувствовать нашу раздевалку. Это нечто неуловимое, что трудно передать человеку со стороны. Перед игрой с Испанией ощущалось определенное напряжение, без чего объективно не обойтись на такой стадии турнира, но главное, что у ребят не просматривалось никакого мандража и преклонения перед таким титулованным соперником.

То же самое я видел и по ходу самой игры. Упреждая ваш следующий вопрос, скажу, что и по ходу матча, до самого его конца не был уверен, что мы непременно выиграем. Но был уверен, что ребята сделают для этого все возможное и невозможное.

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Следующий день провели в тихом Новогорске — в отрыве от внешнего мира

— Как я понимаю, пенальтистов вы определяли заранее. Не было желания что-то поменять в самый последний момент?

— Нет. Мы заранее знали, кто должен бить. Так и получилось в итоге. Вот в игре с Хорватией мы в последний момент внесли в список пенальтистов Марио Фернандеса, который сравнял счет в дополнительное время и находился на эмоциональном подъеме. А против Испании все прошло по плану. По нашему плану. Если, конечно, подобное вообще можно сказать про серию пенальти в таком матче (смеется).

— Как говорят в таких случаях, страна радовалась полночи, а наутро проснулась счастливой. А вы лично проснулись «космонавтом» из мема «Ты Космос, Стас!» и героем других карикатур. Ощутили тогда, что осчастливили всю страну?

— Следующий день после матча мы с коллегами провели в уютном и тихом Новогорске — в отрыве от внешнего мира. Ну а в целом мы по ходу всего турнира чувствовали единение с болельщиками и со страной. Никогда не устану повторять, что для всего нашего тренерского штаба работа с национальной сборной и участие в домашнем чемпионате мира, равно как и в Кубке конфедераций годом ранее, была честью, ответственностью, гордостью и счастьем. То же самое могу сказать и про чемпионат Европы, когда мы дважды сыграли на великолепном стадионе в Петербурге.

Да, чемпионат Европы сложился для нас неудачно, а наш штаб завершил после этого работу со сборной, но никогда не откажусь и не отвернусь ни от одного дня, который я провел во главе сборной России. Мы с коллегами по штабу и с игроками прошли тернистый и очень интересный путь.

— Можно ли сказать, что матч пятилетней давности против Испании стал для вас самым значимым и запоминающимся в тренерской карьере?

— Тогда, по горячим следам это в Новогорске не ощущалось, тем более я ведь искренне верил, что мы можем дойти и до полуфинала, и до финала чемпионата мира. Ну а сегодня, оглядываясь назад, трудно не признать, что та игра стала в итоге самой памятной со знаком «плюс» в моей работе во главе сборной России. Хотя и матч против Хорватии, ставший историческим для сборной России, которая впервые сыграла в четвертьфинале чемпионата мира, мне забыть не дано.